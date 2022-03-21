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史摩仁律師歡迎致電淺談配偶暫時贍養費與配偶撫養費

工商記者林敏儀／紐約訊
史摩仁律師（左一）及團隊專擅解決所有配偶贍養費和撫養費的相關問題。
史摩仁律師（左一）及團隊專擅解決所有配偶贍養費和撫養費的相關問題。

位於皇后區小頸的史摩仁(David Smoren)律師事務所於2005年成立，至今已經服務社區長達14年。該律師事務所以低廉的收費提供優質的法律服務，在家庭法、監護法、工傷賠償及人身傷害法相關的案件中，已為無數個人及家庭解決困擾問題。

史摩仁律師事務所擅長解決所有配偶贍養費和撫養費的相關事務。依據法律，已婚人士有義務在婚姻期間，即在離婚未定案階段，甚至是離婚後，仍互相給予對方經濟上的援助。上述的義務不是絕對的，一般是基於其中一方有經濟上的需要，以及另外一方的支付能力而定。

紐約州，暫時的撫養費是指在辦理離婚期間由收入較高的配偶支付給收入較低的那位配偶，此收入根據子女撫養費標準法所規定的收入而定。暫時的撫養費支付是有限期的，會在決定最終撫養費時或於離婚案件完結時給予。

暫時性的配偶撫養費也包括許多其他類型的生活費，視乎雙方的生活方式及現有的資源，由更有錢的配偶支付給另一方。這些附加的費用包括健康、人壽、汽車、房屋保險費等相關的生活花費，以及租借款、薪水及其他通常沒有在暫時撫養費法中列明的花費。

所有有關配偶的贍養費或撫養費可以根據雙方情況的改變而作增減調整。典型的修改訴訟可以因下列理由提出：當一方收入減少，或者需承擔一筆在訴訟期間未被考慮到的額外開支。此類事件發生時，最好盡早提出修改申請，因為付款人無法中止支付贍養費或撫養費，直到有呈請書遞交法院，並且修改請求被批准。

垂詢以上相關事務，請立即致電：(718) 225-6700，與律師免費進行電話或視頻會談，可省去往返奔波至律師辦公室面談的麻煩，同時依然能一次詳盡諮詢，完成所有相關程序。為配合客戶時間，該律師樓另闢晚上及週末營業時間，地址：254-10 Northern Blvd., Suite 204, Little Neck, NY 11362，E-mail：[email protected]

紐約州 皇后區 汽車

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