紐約人壽 2021年招聘傳奇 Hong Miller 立己立人 己達達人的招聘哲學

業務代表時前的辛勤工作，眾人有目共睹。

近兩年以來，一場突如其來的疫情 ，打亂了所有人的生活，有些人失去了工作，有些人被迫暫時歇業，更多人得待在家裡遠端工作，過著半封閉的日子。

紐約人壽長島 分公司緬街分行經理(Partner)夏紅(Hong Miller)，則在疫情期間逆勢操作，發展出亮眼的工作成就，一年多的時間內，囊括了2020年「紐約人壽東北區最佳新人經理獎」，2021年的「紐約人壽招聘傳奇」、「紐約人壽最佳經理50人獎」、「長島分公司最佳招聘經理獎」、「長島分公司最佳團隊經理獎」以及「華裔市場招聘第一名」，展露鋒芒，成為紐約人壽近兩年疫情期間的風雲人物。

來自大連的夏紅，2015年投身壽險 業，加入紐約人壽業務團隊，一進入紐約人壽的她馬上就愛上這家願意花費超過25萬美元培訓每位新進業務代表的財富百大企業。紐約人壽的培訓課程，從團隊小組層級開始，到分行、分公司、地區層級，方方面面具備，甚至還可以透過網路遠端上課。舉夏紅所在的分行為例，分行內的培訓中心，每天都有預先安排好、各式各樣的課程，供每位業務代表依個人需要前往上課，分行內有專業培訓師同業務代表進行個案研討，整套培訓課程規模如同大學一般，幫助新進業務代表迅速進入業務就緒狀態。這套累積超過一世紀業務經驗及智慧的黃金培訓制度，很快的幫助夏紅進入職涯的另一階段。

黃金培訓系統

世紀智慧累積

一進入紐約人壽就愛上這家公司的夏紅，憑藉著對壽險業務的堅定信念及熱情，在從業五年後，即將職涯帶向另一階段─升任經理。夏紅升任經理的時間點是個頗具挑戰的時點。2020年初，在公司宣布升職令後的不久，全美即因新冠肺炎爆發，限制所有經濟、社交活動。剎那間，整個社會停頓了下來，人們被要求待在家裡，這當然也包括剛升上經理的夏紅。這馬上就給剛上任經理的夏紅一個管理團隊上的難題考驗─如何組織及運作新成立的團隊。

一聽到因疫情而限制所有活動，所有人必須遠端上班的夏紅，憑藉自己的醫學背景，馬上意識到這將是一場漫長的防疫作戰，不會在一時半刻間結束，短時間內無法回到辦公室工作。於是，夏紅立即調整心態，配合公司更換工作模式，發展線上業務、聯繫視訊平台，以極短的時間內從實地上班過渡到線上工作。數位科技的適應是這次過渡中最大的挑戰。面對數位線上平台的使用，雖說對學習能力強的夏紅不是個大問題，但當上團隊經理的夏紅還得兼顧團隊其他成員的適應度，頭幾個月花了一大番功夫確認每位成員都業務數位化就緒，甚至還曾冒著的染疫風險，出門到UPS寄電腦給成員。

在硬體迅速過渡的同時，夏紅要求自己及團隊立即進入跟以往無異的工作態度及作息。為了凝聚團隊士氣，夏紅要求團隊每周一到周五，天天在線上開會，分享及團體諮商成功個案及遭遇的業推瓶頸。這讓夏紅的丈夫見識到妻子拼命三娘的幹勁及她團隊的紀律。

自立自律 目光放遠

劍及履及 展翅高飛

從小就是學霸的夏紅，學習能力強，學生時期就展現出能言善道，喜歡與人溝通，成為老師的教學助手，為同學講解課業難題，享受這種與同學一起發現問題、為同學解惑的過程。喜好跳舞及詩詞朗讀的夏紅，活潑、開朗的個性及高?的身形屢屢成為校園風雲人物，也因其自立及自律的性格，被指派為生活紀律管理委員，每天早到晚退，統管、協調班上大小事務的進行。

在中國從醫及創業後來美尋找美國創業夢的夏紅，在親人青壯之年驟逝後，體會到生命經濟價值對家庭及社會的重要性，決定投身壽險業。2015年，在一番資料收集及評估後，選擇了全美第一大互惠保險公司的紐約人壽。在初進公司，主管解說在紐約人壽裡的職涯發展時，夏紅就立定目標，以成為組織、管理團隊的經理一職為職涯近程目標。這番話讓主管對她的自信刮目相看，印象深刻。時隔七年後的今日看來，夏紅當時立下的目標並不是個「在西班牙的城堡」─虛無飄渺。劍及履及的夏紅以囊括多項大獎之姿實現了她的目標，不僅當上了經理，更成為經大獎肯定的傑出團隊舵手！

談到從業務代表到經理以來的從業心路歷程及努力付出時，夏紅笑稱，她從小就是群體中的頭兒，也喜歡表現自己，帶領風潮，尤其喜歡上課堂講台發表意見，說服大眾。這對需要投入大量心力灌輸、教育一般人壽險、理財意識的壽險業而言，夏紅這樣的人來到紐約人壽當上了經理，可說是適才、適所。

簡單相信 聽話照做

以身作則 擇善固執

做事風格快節奏的夏紅在通過投資執照考試，取得升任經理資格後，立即展開招聘工作，在面對來自不同背景的人選時，夏紅先是了解對方的求職條件，以及對工作的期望。針對其所求，解析對方在紐約人壽可以達到的職涯成就。有些人需要彈性的上班時間，當時間的主人；有些人為了優渥的收入及醫療、退休福利；有些人中斷了事業後尋找重新就業機會；也有人想一圓在美國主流公司上班的夢；有更多人像夏紅一樣，有著美國創業夢，這當中也不乏退休後的專業人士，擁有眾多保單及財務計劃，為了更清楚了解手中的保單及計劃，在尋知求解的同時，開啟職涯延長賽的機會，重拾課本學習，通過了執照考試，成為夏紅團隊的一份子，所獲得的訓練及知識，不僅幫助了自己，也成為朋友間的財務規劃顧問。面對這些形形色色的要求及條件，如何引導他們入行，接受培訓，通過執照考試，成為合格的業務代表，整個招募、過程，身為經理的夏紅花費了大量時間及心力參與，從中鼓勵，每個環節以身作則，全力支援。

一路追求夢想的夏紅，從中國的小兒科醫師，到小商家業主，到美國後仍然抱持著創業夢，進入壽險業，抱持著熱忱，如傳教士般，逢人傳遞壽險、理財意識。當上經理後，遇到找工作或轉換工作的人，滿腔熱血為人擘劃職涯，力邀對方投身加入她所熱愛的紐約人壽，加入她的團隊，在財富百大主流公司任職，獲得一份穩定的收入。夏紅很豪氣的說，來到她的團隊，只要你肯學，她就願意教，全心全力付出，幫助你完成職涯目標。

成就自我 樂於助人

共創美好人生

人本心理學大師馬斯洛(Abraham Maslow)將人類行為動機劃分為：生理需求、安全需求、社交需求、尊嚴需求及自我實現需求。工作，可以滿足生理及安全的需求。一份體面的工作還可以讓你晉身上流社會。受到萬方尊崇、洋溢著著自信及榮譽感的工作，是每個人夢寐以求的夢幻工作，如果這份工作又能讓你實現畢生追求的生命價值，那你可以驕傲告訴所有人：我此生無虛度之日。

職業生涯始於小兒科醫師的夏紅，創業夢從中國延續到美國。加入紐約人壽後，辛勤地工作，獲得優渥的收入。初期的業務代表時期，四處宣揚壽險、理財意識，希望人們因信而得財務的保障。當上經理後，以「己欲立而立人，己欲達而達人」的情懷，希望周邊的人能與她共享成功，共創美好的人生。不論在何時、何地、什麼情境下，抓住機會展現自我，發揮生命量能是夏紅的人生終極價值。夏紅感激紐約人壽，為她人生提供從業平台，讓她在此盡情舞動，實現美國創業夢及人生價值。「招聘傳奇」對夏紅而言，是個成就頭銜，但同時也意味著有眾多人因此而改變了他們的人生，將生命提升至更美好的境界。夏紅的招聘傳奇正持續發展中，你是否願意藉由她來發展屬於自己的故事呢?夏紅的招聘傳奇等你參與，一同撰寫更多精彩章節！