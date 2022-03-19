養生推拿按摩足療 健康生活新時尚

東方棕泉健康養生中心提供養生推拿按摩足療服務，幫助客戶保持身體健康。

現下人們的生活步伐愈發緊張，越來越多人開始注意保健養生，這導致市場上對於養生推拿按摩和足療店的需求不斷增加，這些場所逐漸變成人們經常流連的地方。養生能譲人們暫時放下生活壓力，幫助身心放鬆，對身體起到良好的保健作用。推拿按摩和足療對身體也能起到保健作用，但是在一些原理方面又有本質區別。

1.共同之處：疏通經絡，調和血氣。

經絡具有聯繫臟腑和肢體的作用。人體的五臟六腑、四肢百骸、五官九竅、筋骨皮肉等組織器官主要依靠經絡系統的聯絡溝通，使身體機能恊調統一。經絡具有運行氣血、濡養周身、抗御外邪、保衛機體的作用。經絡內屬於臟腑，外絡於肢節，溝通於臟腑與體表之間，將人體臟腑組織器官聯繫成為一個有機的整體。

推拿按摩和足療都能通過刺激神經來促進血液、淋巴循環及組織間的代謝過程，以協調各組織、器官間的功能，使機能的新陳代謝水平有所提高，並使氣血周流、保持機體的陰陽平衡，所以推拿按摩和足療都可使人精神振奮，起到消除疲勞的作用，幫助保持身體健康。

2.推拿按摩和足療的起源不同。

推拿按摩起源於遠古時期，先民們在生存競爭中遇到意外損傷，然後發現用手按撫體表患處推拿可幫助緩解疼痛，從而逐漸發現其特殊的治療作用，並在長期實踐中形成了獨特的療法。

足療則起源於洗腳。古人曾經有過許多對足浴的經典記載和描述：「春天洗腳，升陽固脫；夏天洗腳，暑濕可祛；秋天洗腳，肺潤腸濡；冬天洗腳，丹田溫灼。」通過這些觀點，古人逐漸發現其特殊的治療作用，於是在長期實踐的過程中形成了這一獨特療法。

3.作用原理不同。

推拿按摩以中醫的臟腑、經絡學說為理論基礎，結合西醫的解剖和病理診斷，用手法作用於人體體表的特定部位，從而調節機體生理、病理狀況，並最終達到理療目的，也就是對出現問題的具體部位進行直接按摩操作來緩解或治療局部的不適症狀。

足療主要是通過足部按摩刺激人體器官在足部上相關的反射區、穴位，以有線傳導、無線傳導、信息傳導等方式來調整人體失衡的狀態，通過這種方式激活人體細胞並使其活化，從而達到內病外治的足療作用。

4.作用部位不同。

推拿按摩是以整個身體為主要對象，並以解決身體局部某器官的病灶為主體，運用手、指的技巧，在人體皮膚、肌肉組織上連續動作來治病，比如肩部有活動障礙就按摩肩部，腰部不適就可以按摩腰部等。

足療是以生物全息理論為指導，因為足部距離心臟最遠，所以微循環是最容易出現問題的，而且它包含人體最完整也最具有人體生物特性的一個全息胚，也就是人體整體的縮影。通過對人體足部對應的反射區進行按摩刺激，最終達到保健全身各個組織器官的足療作用。

5.手法不同。

推拿按摩主要是以捏、揉、扳、滾、拿、推等多種手法，對各個具體局部進行按摩，因此手法比較複雜，力道要求也高。

足療主要是用指關節、指腹對足部相應反射區採取壓推、壓刮、點按的手法，這樣的按摩比較簡單，也容易掌握。

足底按摩是傳統中醫的一個重要組成部分，現代的人們在平時也會做一些足療按摩，有的會去專業足療店，也有人會自己在家嘗試。

即使是平常不注意養生之道的人，也知道泡腳對人體有好處。通過上述內容的介紹，可以對泡腳的功效有進一步的認識。中國的養生之道十分神奇，關於養生的內容還有很多，大家在日常生活中也可以多注意各種養生之道，提高自己的身體質量。

紐約皇后區 最大規模的大型休閒會所——東方棕泉健康養生中心，佔地一萬八千呎，位於法拉盛 136-20 Booth Memorial Ave。該中心交通方便，驾車由緬街TD Bank（舊鯉魚門酒樓）可直達，還有專線小巴分別自布碌崙及華埠 前往，有多條公車途經。

東方棕泉健康養生中心由東方集團董事長陳善秋及副董事長譚興建帶領他的團隊所打造，於大半年前開始裝潢。除了提供美容、美髮、美睫、美甲、芳香療法等服務外，該中心還常駐大量技師，提供足療、針灸、排毒、穴位指壓、推拿等服務。

陳善秋董事長稱：愈來愈多新移民湧入皇后區、法拉盛，當地人口密集，而疫情導致許多人被迫困在家中，實在需要一個地方寬敞、裝潢豪華、環境優雅的健康養生中心來打發時光。

客人進入上址後，步下一層螺旋樓梯便來到中心寬敞的大堂，接待處左邊是一間大型髮廊，裡面有多張理髮椅，可同時為男女賓提供剪髮、理髮、修面、焗油、染髮及髮型設計等服務。接待處右邊是兩間佔地共五千餘尺的大型按摩室，有多位技師，可同時為數十位男女賓客提供足療按摩服務；此外還有多間獨立按摩室，為賓客提供針灸、排毒、穴位指壓、推拿等舒緩治療。接待處左邊是女賓部，有多間獨立治療室，為女士們提供面部護理、美髮（化妝梳頭）、美睫、美甲等服務；另一方面亦有大型蒸氣桑拿房（分男女賓），供前來惠顧的客人享用。

陳董事長稱：前來惠顧的客人除了享用蒸氣桑拿服務外，該中心也供應免費飲料小食，此外還有私人的貴賓室可供客人品茗、聊天或打麻雀消遣用。客人帶著一身勞累前來東方棕泉健康養生中心，在享用裡面的服務後，一定可以神清氣爽地離去！

東方棕泉健康養生中心位於法拉盛，地址：136-20 Booth Memorial Ave., Flushing, NY 11355，電話：718-683-5888、718-737-1918。