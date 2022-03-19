紐約家電限時優惠延至4月10日 分體冷暖空調器材及安裝全免

紐約家電和ConEdison合作推出限時免費分體冷暖空調特大贈送。

紐約家電繼日前和ConEdison合作推出限時免費分體冷暖空調特大贈送後，反應極其熱烈，現為了讓更多民眾受惠，故將此優惠活動延續至4月10日，希望廣大僑胞把握最後良機。此優惠活動不僅包含免費分體冷暖空調系統，且安裝材料及人工都無需您出一分錢。如您對此有興趣，可至任何紐約家電門市，或致電：718-886-4980進行諮詢，專業的工作人員將提供您最滿意、最詳盡的諮詢服務。

紐約家電負責人Michael介紹，這是今年紐約家電攜手ConEdison合作的一項嘉惠民眾、千載難逢的優惠合作案。只要民眾符合如下幾個條件，就可免費獲得一整套的免費分體冷暖空調系統，包括：三菱、大金、格力、KingHome等各大品牌。Michael表示，此優惠第一條件就是您要擁有ConEdison的賬戶；第二是您家中有安裝節能分體冷暖空調的需求；第三是家中有可以拆除的現有暖氣爐住家用戶。只要條件符合，即可到紐約家電各大門店，有專業人員幫您處理後續的一切手續，您無需做任何事、不需出一分錢，就可擁有一套免費冷暖空調系統，且安裝及材料費全免。Michael鍾表示，紐約家電是ConEdison的長期戰略合作夥伴，此次優惠不僅有專業人士為客戶辦理節能冷暖系統及提供免費安裝服務，紐約家電是華人 唯一可辦理大額補助的公司，已經連續11年獲得ConEdison頒發的安裝節能系統一等獎殊榮。鍾先生強調，節能環保是當今全球的一個趨勢，政府也在積極配合出臺各項優惠補貼政策。時下流行的分體空調，由於節能、低噪音等優點，廣受消費者歡迎。分體式空調可將噪音隔離在外，且最新的壓縮機具有高效省電節能的作用，使用環保冷媒，可有效節省耗電量，調節穩定室溫；一機兩用，天熱時可作為冷氣機，天冷時亦可作為暖氣機。一台壓縮機可同時帶一風扇或二至四個風扇，方便安置不同空間。

紐約家電十數家門市遍佈紐約五大區長島 等地，同時也是華人唯一代理三菱、大金、富士、格力等著名品牌的合格代理商。多年的經驗讓鍾先生深諳服務社區是企業的深耕之本，因此他在篩選合作代理品牌方面也是嚴格把關，在質量管控和售後服務方面都特別上心，每賣出一份產品，都有專門的人員跟進，以確保產品各方面都符合客戶要求，讓僑胞買得放心、用得開心。為了回饋社區，紐約家電每年都有舉行特大優惠活動，名牌電視、冰箱、洗衣機、爐頭、抽油煙機及各式空調暖氣設備等，應有盡有；公司代理的品牌齊，存貨也充足，一站式的服務形式，讓華人僑胞可以輕鬆自在地一次性完成所有家電購買。

紐約家電擁有專業註冊執照安裝保修團隊及400萬保險 安裝，為客人提供安裝、保養和修護等服務。紐約五大區可免費到府估價，提供遠近送貨與售後服務，歡迎大家前往選購；建築業或裝修業者批發另有優待。本次優惠活動將於4月10號截止，先到先得，瞭解更多活動詳情，請諮詢：718-886-4980。

以下是紐約家電各大門店地址：131-31 Fowler Ave, Flushing, NY；42-49 Main St, Flushing, NY；249-50 Jericho Tpke, Floral Park, NY；7305 New Utretch Ave, Brooklyn, NY；919 65th St, Brooklyn, NY；2300 86th St, Brooklyn, NY；1401 Ave U, Brooklyn, NY。