愛護膝關節！醫生點名最常見三大毛病

掃描二維碼，觀賞完整健康講座影片。

由紐約長老會皇后醫院(NYPQ)與世界日報聯合舉辦的2022線上健康講座系列活動，於日前推出第二支影片——《常見骨科 問題的預防、診斷與治療》，將帶領社區民眾瞭解正確的醫學 知識與最新資訊。本影片由紐約長老會皇后醫院骨科手術 師、運動醫學和關節鏡手術醫師兼威爾康乃爾醫學院醫學臨床副教授的姜楠醫師(Kevin Jiang, MD)主講。

骨科損傷是肌肉骨骼系統的疾病，一些最常見的損傷發生在肩部、肘部和膝部的肌肉、肌腱及關節中，這些包括肩袖撕裂、肩周炎、網球肘、半月板撕裂和膝骨關節炎。姜醫師將通過這支影片，為觀眾講解常見骨科問題的預防、診斷與治療。欲觀看完整健康講座影片，請至連結：bit.ly/2022nypq2，或掃描二維碼。

以下為本期影片摘要：降低傷害的發生，可以通過結合持續的日常鍛煉來預防，例如快步走、慢跑、騎自行車或游泳。當受傷發生時，大多數可以通過休息、使用消炎藥以及進行物理治療來醫治。如果保守治療失敗，有時可能需要採取注射療法或手術修復。有研究指出，手術治療可以成功地恢復功能、減輕疼痛和提高生活質量。

紐約長老會皇后醫院的骨科醫生團隊在皇后區法拉盛、新鮮草原、貝賽、傑克遜高地、桑尼賽德和長島市提供廣泛的門診服務，主要治療膝蓋、臀部、肩部、肘部等部位的損傷和慢性疾病。如需相關信息，請致電866-670-OUCH/6824進行預約。如需更多信息，請聯繫該院社區健康發展部718-670-1178。

觀影完畢後，可以參加今年第二波有獎問卷活動，填妥問卷及個人資訊送出後即有機會抽取$25禮卡，名額有限，有興趣的讀者請把握機會。

紐約長老會皇后醫院(NYPQ)與世界日報連續兩年合辦免費線上健康講座，總計十數支涵蓋不同健康主題的影片，獲得讀者及華人社區的廣大迴響。延續後疫情時代的趨勢，今年雙方將再度攜手推出免費線上健康講座影片，主題將圍繞在社區民眾最為關注的日常健康議題及疫情相關資訊，並針對不同的醫學科目作深入解析。為避免漏接相關活動資訊，務請讀者持續關注世界新聞網活動頻道，網址：event.worldjournal.com。