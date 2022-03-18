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華策會舉辦線上新春晚會慶祝57週年

工商記者衛伯承／紐約訊
華策會舉辦線上新春晚會慶祝57週年。
華策會舉辦線上新春晚會慶祝57週年。

美國最大的亞裔社區服務機構——華人策劃協會(簡稱華策會)，於3月10日舉辦線上週年新春晚會，慶祝57週年。

因為疫情，今年的新春晚會在線上舉行，有近300位社區人士及社區領袖參加，包括國會參議員及參議院少數黨領袖查爾斯．舒默、紐約州長霍楚爾、紐約市長亞當斯等，紐約市議長艾德琳．亞當斯還在活動上致辭。晚會頒發社區服務獎與萬寧醫療器材/大藥房及GrowNYC，以表彰他們在疫情期間，為社區提供疫苗接種服務和食品分發。

今年晚會的主題是「建立復原、重建、韌性」，這正好反應了華策會的服務宗旨，致力於促進社會發展及服務社區。去年疫情期，華策會服務超過125,000位社區人士。當天晚會共籌得超過48萬的捐款，將會用於社區重建服務。

華策會總裁及首席執行官何永康表示：「華策會感謝贊助商、合作夥伴和支持者使這次慶祝活動取得成功。在這動蕩的時期，社區的支持使華策會能夠加強為弱勢群體提供的服務，促進亞裔美國人社區的公平和公正的復原。今晚的收益將幫助華策會為我們的社區建立復原、重建韌性。」

此外，華策會還收到超過29位民選官員為57週年慶活動送上祝福，包括聯邦參議員Kirsten Gillibrand、國會眾議員孟昭文、州參議院少數黨領袖Andrea Stewart-Cousins等；可以在https://www.cpc-nyc.org/events/cpcs-lunar-new-year-virtual-benefit上瀏覽。

華策會舉辦線上新春晚會慶祝57週年。
華策會舉辦線上新春晚會慶祝57週年。

疫情 亞當斯 亞裔

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