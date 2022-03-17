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水晶牙科材質優 收費平實 淺談術後保養影響植牙結果

工商記者林敏儀／紐約訊

水晶牙科(Crystal Dental Care)診所位於皇后區貝賽地段，由Jason林牙醫博士主理。該診所設備齊全、服務親切，主要服務項目有美容牙科、人工植牙、根管治療、兒童牙患、牙周病治療、美容漂白以及瓷牙假牙等。該診所使用材質高檔、收費平實，服務人員通曉國、台、粵和英語，方便與各種背景的患者廣泛交流溝通。

林博士指出，植牙費用、病患生活習慣/病史，都會影響植牙結果。此外，慎選醫師也是植牙成功與否的關鍵，患者不可不察。什麼情形會導致植牙失敗？手術時，醫師將人工牙根植入齒槽骨時，若未準確植入適當位置，可能引發傷口感染、發炎，例如上排植牙位置太接近鼻竇腔，可能導致鼻竇腔化膿發炎；下排植牙位置如果影響到下齒槽神經，則會造成嘴唇麻木。牙床地基的條件也關係著植牙的成敗，有人必須先補骨才能植牙。

植牙完成後卻失敗者，通常是有抽菸習慣、病情控制不良的糖尿病患者、洗腎患者、愛滋病患、嚴重骨質疏鬆症患者。牙及牙床骨嚴重萎縮，導致厚度不足，也容易使植體鬆動。

另外，因個人口腔衛生不佳、術後不重保養，造成牙齦發炎甚至牙周病，導致植牙失敗的例子也頗常見，因此慎選植牙醫生非常重要。大部分需要植牙的患者，最常見的是因蛀牙或重度牙周病造成缺牙。植牙前，患者需與醫師針對本身牙齒構造及狀況做評估，並與醫師討論出最適合的植牙療程，才能確保植牙成功。

水晶牙科的醫師以先進器材、專業技術為病人提供優質治療。該診所附近停車方便，接受大部分保險，沒有保險者有特價優惠，歡迎免費諮詢。診所地址：38-50 Bell Blvd., Suite E, Bayside, NY, 11361(Citibank斜對面，Q13、Q31公車可達)，電話：718-352-0220。

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