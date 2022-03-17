Bayside貝賽 TAMASHII Gold日餐隆重開業

「TAMASHII RAMEN魂」的菜色質樸、味道醇厚，是嘗鮮首選。

極具口碑的「TAMASHII RAMEN魂」日餐在Bayside新張分店現正隆重開業，歡迎新舊食客光臨。該餐館融合日韓口味，並趨向低油脂、少鹽，符合現代人的健康理念。其菜色經濟實惠，是適合朋友歡聚的極佳首選。Astoria店以及森林小丘(Forest Hills)店，配合當地社區人文特色並增添菜式，歡迎駐足品嚐。

該店大廚製作日式料理已有19年以上經驗，將傳統日式料理加以些許改良，較清淡且更健康些，是家庭製式Home made。該餐館負責人的理念，是用最佳的食材做出最健康與營養的食物，新鮮純質。如，精選上好的整塊肉，去脂去皮，再用自家特製的調料醃製5小時，讓肉質入口香嫩。其所用湯水是當天現熬製的，日式與韓式綜合風味，採用新鮮的雞、青菜、海鮮、中藥材熬十餘小時以上，湯味鮮美且湯的營養易被身體吸收。其獨家的特製調味醬，採用含豐富礦物質的鹽和皇家 級的特製醬油，是百分百黃豆和發酵兩年的味噌加入12種材料再繼續發酵而成，味道醇厚。該店菜色鹹淡可依客人口味調整。

該餐館推薦的精典丼飯，種類有10種選擇，Gyu-don米飯上舖放香滋滋的牛肉，鮮嫩可口；Curry rice咖哩飄香；Tabe rayu-don香辣蒜香豬肉飯上灑蔥花；Buta kimchi-don鐵板煎的豬肉與泡菜，滋味香鬱、口感佳。新增Ikura-don魚子特色飯、chasyu-don、Unagi-don鰻魚飯、Katsu-don、Oyako-don雞肉跟蛋的親子 丼飯、Kara Age Don等。另，Osusume菜單中有spicy chicken teriyaki香辣雞照燒等七種不同選擇，色香味俱全。

該餐館除米飯外，還供應沙拉前菜、小吃，如Bun：內包青菜豬肉，爽口不油膩，精緻可口。該店尚供應各式海鮮、豬肉、蔬菜拉麵，湯底鮮香，味道一級棒；冷麵附有蘸醬。其他KATSU可選豬或雞，配玉米、綠菜花、捲心菜等，健康美味，還有魚或蝦或雞的Teriyaki等。其甜點霜淇淋，軟糯的外皮內包霜淇淋，滋味特棒！所有店週一至週六12:00pm-4:00pm（假日除外）均提供特價午餐，更多詳情請參：www.tamashiiny.com。

Bayside店TAMASHII Gold每週7天營業，週日-週三12:00PM-10:00PM，週四-週六12:00PM-11:00PM；電話：518-267-3787，地址：40-09 Bell Blvd.,Bayside, NY 11361。Astoria店地址：29-05 Broadway, Astoria, NY 11106(N、Q地鐵 Broadway下車)，電話：718-278-5888，每週7天12:00PM-11:00PM營業。森林小丘地址：74-34 Austin St., Forest Hills, NY 11375(E、F號地鐵Forest Hills站下車)，電話：718-261-0725；每週7天，週日-週三12:00PM-10:00PM，週四-週六12:00PM-11:00PM。