QuickBook-123 春季會計開新班！

QuickBook會計班，3月20日開新班，歡迎有心學得一技之長者參加。

春暖花開，美國的新冠疫情 也有大幅度緩解，大家都躍躍欲試，開始投入到正常的工作和事業當中。為了幫助新移民 學習和掌握美國會計基礎及實務工作技能，QuickBook-123會計培訓中心的春季會計班將於3月20日周日在Zoom網上直播開班，大家可以先試聽後報名，提前報名者享有折扣優惠。

QuickBook-123培訓班的培訓目標有三個：

1. 通過中英文相結合的會計實務技能培訓，使學員最快在4個月內就能把職業會計證書考出來。QuickBooks主辦的全美統考QuickBooks Accounting User Certification職業會計證書，已經被證明是新移民在美國從事會計工作最捷徑、最有效的通行證。

2. 使學員成為一個獨當一面的公司會計，而不僅僅是一個會計助理。每個學員都將有完備充分的能力來處理每天各種各樣的實務財會業務，諸如賬戶設置、銀行對賬、銷售採購、應收應付、庫存成本、固定資產、編制報表、公司稅務（所得稅、銷售稅及工資稅等）。

3. 幫助公司的老闆經理學會計、學財務，使他們從完全的外行逐步轉變成財務會計內行。即使老闆經理因為忙於公司業務生意而不能每次都上課，他們也可以通過電話電郵來免費諮詢其公司具體的財務和報稅疑難雜症問題。

培訓班的每堂網課都是重複講兩次（週四、周日各1次），學員可以用電腦、iPad甚至手機上課，會計班還有大量的QuickBooks考古題解析和模擬考試操練。培訓班是包教材、包軟件、包諮詢，包學包會18個月，求得一技之長，在美生活無憂。QuickBook-123會計培訓中心聯繫方式：微信 williamqb，電話626-353-6597（可留短信），總部地址9060 Telstar Ave, Ste. 222, El Monte, CA 91731。