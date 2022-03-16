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東方聽力中心專業聽力檢查提供優質助聽器服務

工商記者鍾淑美／紐約訊

30年專業經驗的東方聽力中心為病患驗配助聽器，驗配前聽力師會為患者進行全面聽力檢查，同時亦對助聽器帶來的輔助效果作出精確的推測。東方聽力中心由郭晶、郭嫡雅兩位聽力博士主理，舒適寬敞的就診環境、數字化和現代化的儀器設備，提供全方位聽力服務項目。該中心接受大部分醫療保險和信用卡付費，精通國、粵、台語和英文，歡迎各界來電預約洽詢。

東方聽力中心介紹新款優質的助聽器，能夠自動分析使用者的四周環境，通過高科技的聲譜分析，由20至48頻道做出最佳的調整，可以提高助聽器配帶者在噪音背景下的辯識能力，使語音份外清晰。新款助聽器具有特殊的充電功能，使用者晚上將助聽器放在充電器上，白天就可以整天使用，免去了經常更換電池的麻煩及購買電池的費用，同時也省去了由於電池倉及電池門損壞而需要經常複診的不便。體積小巧、品質優等的新科技助聽器日新月異。

美國聽力學博士郭晶擁有紐約州執照及30多年的臨床經驗，曾任小兒科聽力師11年、老人院的聽力師長達9年，同時也是美國聽力學會的會員。郭晶博士1984年畢業於中國廣州暨南大學醫學院，奠定了堅實的醫學基礎。東方聽力中心主要提供的範圍包括：兒童、成人及老年人的全面聽力檢查；眩暈檢查；助聽器的選擇及評估；助聽器修理及調試；高品質助聽器和電池代理；聽力保護耳塞及其他用品；防水耳塞；助聽器耳模；音樂家耳塞和幫助僑胞申請保險助聽器等服務。

東方聽力中心為廣大僑胞提供優質的聽力及助聽器服務，預約電話：347-393-3130。法拉盛診所地址：友聯街38-08號7樓7E室，電話：718-353-6150。華埠診所地址：格蘭街217號6樓，電話：646-422-7562。布碌崙診所地址：50街863號2樓M4室（8大道夾9大道），電話：718-853-2347。

醫療保險 醫學 華埠

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