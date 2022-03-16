紐約幼獅青少年管弦樂團重新登場即日起開放購票
紐約幼獅青少年管弦樂團(YOUTH ORCHESTRA, CYCNY)因疫情停辦兩年林肯中心年度音樂會，如今疫情有所好轉，故重新恢復林肯中心實體演出，時間是6月18日(周六)日晚上7時半，即日起開放購票。
鑑於疫情趨緩，該團如常在臺灣會館舉行音樂會。已排定的師生才藝表演，時間為3月26日周六下午4時，另一場則在6月4日周六晚上7時，均為免費入場，歡迎聆賞；以上音樂會均由該團音樂總監鍾啟仁擔任指揮。今年2022林肯音樂會，最特別的是將一連演奏三位臺灣當代作曲家的作品，其中一首「伊是咱ㄟ寶貝」，由陳明章作曲、石青如編曲；另一首「廟埕」，則由李哲藝作曲；以上兩首均為美國首演。其他已排定的林肯音樂會曲目，尚有霍爾斯特火星——戰爭使者，選自「行星組曲」(Gustav HolstMars, the Bringer of War from The Planets)；馬特萊理編曲「奇異恩典」(arr. Matt Riley Amazing Grace)；比才「阿萊城姑娘」第二號組曲(Georges BizetL' Arlésienne Suite No. 2)；Intermezzo間奏曲；Farandole法朗多舞曲；伯恩斯坦「西城故事」選曲(Leonard Bernstein Selections from West Side Story)；馬歌斯交響舞曲，選自歌舞劇「名揚四海」(Steve Margoshes Symphonic Dances from FAME - The Musical)。
林肯中心音樂會部分經費來自紐約市文化事務局以及紐約市議會公共基金，贊助人及單位有前市議員顧雅明、現任市議員黃敏儀、綠洲基金(The Oasis Foundation)、The Jatain Foundation、紐約經文處、中華民國僑務委員會、紐約華僑文教服務中心、佳美旅遊、林口印刷、PatsyChen.com以及普利斯通商務網站SUPERPRISM.net。
林肯音樂會票價分$65、$50、$35，學生與年長者八折，購票：Alice Tully Hall Box Office(212-875-5050)、CenterCharge (212-721-6500)、online：www.lincolncenter.org。其他購票網址與洽詢途徑為：www.youthorchestra.com、[email protected]；行政總監張俊生(Chunsheng Jason Chang, Executive Director)：347-306-2511、[email protected]；藝術總監方秀蓉(Patsy Fang Chen, Artistic Director)：917-912-8288、[email protected]。
2022-23年，該團活動尚有招募新團員，每周六在MS158初中甄試及排練，地址為：46-35 Oceania Street, Bayside, NY 11361。如今團方亟待新血加入，以壯陣容聲勢，招收對象為10至18歲青年學子，需具備樂器學習經驗，樂器包括小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、長笛、雙簧管、豎笛、低音管、法國號、小號、長號、低音號與打擊樂器。
上述林肯音樂會演出地點在曼哈頓西城百老匯大道1941號，臺灣會館音樂會演出地點在法拉盛北方大道137-44號。
上一則
女鋼琴家張安麟 疫情後卡內基首演
下一則
FB留言