紐約幼獅青少年管弦樂團重新登場即日起開放購票

2022在林肯中心舉行的紐約幼獅青少年管弦樂團音樂會,將演奏作曲家陳明章作品——「伊是咱ㄟ寶貝」,為美國首演。

紐約幼獅青少年管弦樂團(YOUTH ORCHESTRA, CYCNY)因疫情 停辦兩年林肯中心年度音樂會,如今疫情有所好轉,故重新恢復林肯中心實體演出,時間是6月18日(周六)日晚上7時半,即日起開放購票。

鑑於疫情趨緩,該團如常在臺灣會館舉行音樂會。已排定的師生才藝表演,時間為3月26日周六下午4時,另一場則在6月4日周六晚上7時,均為免費入場,歡迎聆賞;以上音樂會均由該團音樂總監鍾啟仁擔任指揮。今年2022林肯音樂會,最特別的是將一連演奏三位臺灣當代作曲家的作品,其中一首「伊是咱ㄟ寶貝」,由陳明章作曲、石青如編曲;另一首「廟埕」,則由李哲藝作曲;以上兩首均為美國首演。其他已排定的林肯音樂會曲目,尚有霍爾斯特火星——戰爭使者,選自「行星組曲」(Gustav HolstMars, the Bringer of War from The Planets);馬特萊理編曲「奇異恩典」(arr. Matt Riley Amazing Grace);比才「阿萊城姑娘」第二號組曲(Georges BizetL' Arlésienne Suite No. 2);Intermezzo間奏曲;Farandole法朗多舞曲;伯恩斯坦「西城故事」選曲(Leonard Bernstein Selections from West Side Story);馬歌斯交響舞曲,選自歌舞劇「名揚四海」(Steve Margoshes Symphonic Dances from FAME - The Musical)。

林肯中心音樂會部分經費來自紐約市 文化事務局以及紐約市議會公共基金,贊助人及單位有前市議員顧雅明、現任市議員黃敏儀、綠洲基金(The Oasis Foundation)、The Jatain Foundation、紐約經文處、中華民國 僑務委員會、紐約華僑文教服務中心、佳美旅遊、林口印刷、PatsyChen.com以及普利斯通商務網站SUPERPRISM.net。

林肯音樂會票價分$65、$50、$35,學生與年長者八折,購票:Alice Tully Hall Box Office(212-875-5050)、CenterCharge (212-721-6500)、online:www.lincolncenter.org。其他購票網址與洽詢途徑為:www.youthorchestra.com、[email protected];行政總監張俊生(Chunsheng Jason Chang, Executive Director):347-306-2511、[email protected];藝術總監方秀蓉(Patsy Fang Chen, Artistic Director):917-912-8288、[email protected]。

2022-23年,該團活動尚有招募新團員,每周六在MS158初中甄試及排練,地址為:46-35 Oceania Street, Bayside, NY 11361。如今團方亟待新血加入,以壯陣容聲勢,招收對象為10至18歲青年學子,需具備樂器學習經驗,樂器包括小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、長笛、雙簧管、豎笛、低音管、法國號、小號、長號、低音號與打擊樂器。

上述林肯音樂會演出地點在曼哈頓西城百老匯大道1941號,臺灣會館音樂會演出地點在法拉盛北方大道137-44號。