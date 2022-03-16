我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭宣稱擊斃第4位俄軍將領：攻進馬立波時陣亡

「烏克蘭不會加入北約」 澤倫斯基：這是事實須承認

紐約幼獅青少年管弦樂團重新登場即日起開放購票

工商記者黃元苓／紐約訊
2022在林肯中心舉行的紐約幼獅青少年管弦樂團音樂會，將演奏作曲家陳明章作品——「伊是咱ㄟ寶貝」，為美國首演。
2022在林肯中心舉行的紐約幼獅青少年管弦樂團音樂會，將演奏作曲家陳明章作品——「伊是咱ㄟ寶貝」，為美國首演。

紐約幼獅青少年管弦樂團(YOUTH ORCHESTRA, CYCNY)因疫情停辦兩年林肯中心年度音樂會，如今疫情有所好轉，故重新恢復林肯中心實體演出，時間是6月18日(周六)日晚上7時半，即日起開放購票。

鑑於疫情趨緩，該團如常在臺灣會館舉行音樂會。已排定的師生才藝表演，時間為3月26日周六下午4時，另一場則在6月4日周六晚上7時，均為免費入場，歡迎聆賞；以上音樂會均由該團音樂總監鍾啟仁擔任指揮。今年2022林肯音樂會，最特別的是將一連演奏三位臺灣當代作曲家的作品，其中一首「伊是咱ㄟ寶貝」，由陳明章作曲、石青如編曲；另一首「廟埕」，則由李哲藝作曲；以上兩首均為美國首演。其他已排定的林肯音樂會曲目，尚有霍爾斯特火星——戰爭使者，選自「行星組曲」(Gustav HolstMars, the Bringer of War from The Planets)；馬特萊理編曲「奇異恩典」(arr. Matt Riley Amazing Grace)；比才「阿萊城姑娘」第二號組曲(Georges BizetL' Arlésienne Suite No. 2)；Intermezzo間奏曲；Farandole法朗多舞曲；伯恩斯坦「西城故事」選曲(Leonard Bernstein Selections from West Side Story)；馬歌斯交響舞曲，選自歌舞劇「名揚四海」(Steve Margoshes Symphonic Dances from FAME - The Musical)。

林肯中心音樂會部分經費來自紐約市文化事務局以及紐約市議會公共基金，贊助人及單位有前市議員顧雅明、現任市議員黃敏儀、綠洲基金(The Oasis Foundation)、The Jatain Foundation、紐約經文處、中華民國僑務委員會、紐約華僑文教服務中心、佳美旅遊、林口印刷、PatsyChen.com以及普利斯通商務網站SUPERPRISM.net。

林肯音樂會票價分$65、$50、$35，學生與年長者八折，購票：Alice Tully Hall Box Office(212-875-5050)、CenterCharge (212-721-6500)、online：www.lincolncenter.org。其他購票網址與洽詢途徑為：www.youthorchestra.com、[email protected]；行政總監張俊生(Chunsheng Jason Chang, Executive Director)：347-306-2511、[email protected]；藝術總監方秀蓉(Patsy Fang Chen, Artistic Director)：917-912-8288、[email protected]

2022-23年，該團活動尚有招募新團員，每周六在MS158初中甄試及排練，地址為：46-35 Oceania Street, Bayside, NY 11361。如今團方亟待新血加入，以壯陣容聲勢，招收對象為10至18歲青年學子，需具備樂器學習經驗，樂器包括小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、長笛、雙簧管、豎笛、低音管、法國號、小號、長號、低音號與打擊樂器。

上述林肯音樂會演出地點在曼哈頓西城百老匯大道1941號，臺灣會館音樂會演出地點在法拉盛北方大道137-44號。

紐約幼獅青少年管弦樂團在今年林肯音樂會演奏的「伊是咱ㄟ寶貝」，由作曲家石青如編曲...
紐約幼獅青少年管弦樂團在今年林肯音樂會演奏的「伊是咱ㄟ寶貝」，由作曲家石青如編曲。
紐約幼獅青少年管弦樂團音樂總監暨指揮鍾啟仁。
紐約幼獅青少年管弦樂團音樂總監暨指揮鍾啟仁。
紐約幼獅青少年管弦樂團將在林肯音樂會上演奏「廟埕」，是作曲家李哲藝的力作。
紐約幼獅青少年管弦樂團將在林肯音樂會上演奏「廟埕」，是作曲家李哲藝的力作。

疫情 紐約市 中華民國

上一則

女鋼琴家張安麟 疫情後卡內基首演

下一則

曼哈頓中城人行道上口角 男遭圍觀者持刀劃臉

延伸閱讀

首現新冠死例2周年 紐約哀悼

首現新冠死例2周年 紐約哀悼
紐約家電限時優惠延至4月10日分體冷暖空調器材及安裝全免

紐約家電限時優惠延至4月10日分體冷暖空調器材及安裝全免
「小台北」兩短期遊民旅館 重裝修經營好

「小台北」兩短期遊民旅館 重裝修經營好
洛縣「小台北」兩遊民旅館曾被抗議 現新裝修經營良好

洛縣「小台北」兩遊民旅館曾被抗議 現新裝修經營良好
列車上被竊槍枝在洛城犯案 警方疑有組織犯罪

列車上被竊槍枝在洛城犯案 警方疑有組織犯罪

熱門新聞

紐約州一亞裔女子無故遭一男子拳打腳踢。(NBC視頻截圖)

紐約亞裔女家門口遭拳打腳踢逾130次 男嫌以仇恨罪被捕

2022-03-14 19:32
費城梅菲爾社區母子三人遭襲擊。圖為發生地點的街區圖。（取自谷歌地圖）

紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人

2022-03-09 12:08
警方懷疑83歲連環殺手是無頭女碎屍案兇手。資料照。(記者胡聲橋/攝影)

紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手

2022-03-10 13:19
最新數據顯示，Omicron變種病毒的一個亞種BA.2正在攻占紐約州。圖為紐約曼哈頓街頭廣告呼籲人們踴躍接種疫苗。(路透)

Omicron變種病毒亞種BA.2 紐約州現蹤

2022-03-08 14:04
西語裔兩歲女童當街被精神疾病患者踢打，頭部受傷。(ABC7視頻截圖)

紐約慣犯法拉盛當街抓狂 踢打2歲童

2022-03-12 09:51
一場風暴將在本周末12日(周六)至13日(周日)來襲紐約市，預計從9日開始，氣候將變得更多變與潮濕。(Getty Images)

夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴

2022-03-09 13:59

超人氣

更多 >
「整條街都送給犯罪集團」 西雅圖治安差 亞馬遜撤員工

「整條街都送給犯罪集團」 西雅圖治安差 亞馬遜撤員工

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說
俄國宣布制裁拜登與布林肯等13人

俄國宣布制裁拜登與布林肯等13人
趙立堅指美國刪除烏克蘭生化戰訊息 遭外媒拆穿

趙立堅指美國刪除烏克蘭生化戰訊息 遭外媒拆穿
連續槍殺紐約、華府遊民 30歲嫌犯15日清晨落網

連續槍殺紐約、華府遊民 30歲嫌犯15日清晨落網