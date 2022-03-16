紐約幼獅青少年管弦樂團重新登場即日起開放購票

2022在林肯中心舉行的紐約幼獅青少年管弦樂團音樂會，將演奏作曲家陳明章作品——「伊是咱ㄟ寶貝」，為美國首演。

紐約幼獅青少年管弦樂團(YOUTH ORCHESTRA, CYCNY)因疫情 停辦兩年林肯中心年度音樂會，如今疫情有所好轉，故重新恢復林肯中心實體演出，時間是6月18日(周六)日晚上7時半，即日起開放購票。

鑑於疫情趨緩，該團如常在臺灣會館舉行音樂會。已排定的師生才藝表演，時間為3月26日周六下午4時，另一場則在6月4日周六晚上7時，均為免費入場，歡迎聆賞；以上音樂會均由該團音樂總監鍾啟仁擔任指揮。今年2022林肯音樂會，最特別的是將一連演奏三位臺灣當代作曲家的作品，其中一首「伊是咱ㄟ寶貝」，由陳明章作曲、石青如編曲；另一首「廟埕」，則由李哲藝作曲；以上兩首均為美國首演。其他已排定的林肯音樂會曲目，尚有霍爾斯特火星——戰爭使者，選自「行星組曲」(Gustav HolstMars, the Bringer of War from The Planets)；馬特萊理編曲「奇異恩典」(arr. Matt Riley Amazing Grace)；比才「阿萊城姑娘」第二號組曲(Georges BizetL' Arlésienne Suite No. 2)；Intermezzo間奏曲；Farandole法朗多舞曲；伯恩斯坦「西城故事」選曲(Leonard Bernstein Selections from West Side Story)；馬歌斯交響舞曲，選自歌舞劇「名揚四海」(Steve Margoshes Symphonic Dances from FAME - The Musical)。

林肯中心音樂會部分經費來自紐約市 文化事務局以及紐約市議會公共基金，贊助人及單位有前市議員顧雅明、現任市議員黃敏儀、綠洲基金(The Oasis Foundation)、The Jatain Foundation、紐約經文處、中華民國 僑務委員會、紐約華僑文教服務中心、佳美旅遊、林口印刷、PatsyChen.com以及普利斯通商務網站SUPERPRISM.net。

林肯音樂會票價分$65、$50、$35，學生與年長者八折，購票：Alice Tully Hall Box Office(212-875-5050)、CenterCharge (212-721-6500)、online：www.lincolncenter.org。其他購票網址與洽詢途徑為：www.youthorchestra.com、[email protected]；行政總監張俊生(Chunsheng Jason Chang, Executive Director)：347-306-2511、[email protected]；藝術總監方秀蓉(Patsy Fang Chen, Artistic Director)：917-912-8288、[email protected]。

2022-23年，該團活動尚有招募新團員，每周六在MS158初中甄試及排練，地址為：46-35 Oceania Street, Bayside, NY 11361。如今團方亟待新血加入，以壯陣容聲勢，招收對象為10至18歲青年學子，需具備樂器學習經驗，樂器包括小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、長笛、雙簧管、豎笛、低音管、法國號、小號、長號、低音號與打擊樂器。

上述林肯音樂會演出地點在曼哈頓西城百老匯大道1941號，臺灣會館音樂會演出地點在法拉盛北方大道137-44號。