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藝術家林世寶「Golden Age黃金年代」展覽4/8至4/10南街36號碼頭舉行

工商記者衛伯承／紐約訊
林世寶「黃金年代」藝術作品展。
林世寶「黃金年代」藝術作品展。

「人的一生都是黃金年代，是一個片斷一個片斷形成的人生過程。人生中的每一個片斷、每一個時期，都是每個人各自擁有的獨特故事，而每一個片斷中也都包含了重要的夢想與值得記錄的寶貴人事物。」藝術家林世寶——黃金年代系列展覽，將於4月8日至10日，在南街299號(36號碼頭)舉行，為免向隅，歡迎及早訂票參觀。

林世寶1962年出生於台灣，現於紐約、日本和台灣生活及創作。他1987年於日本愛知縣名古屋藝術大學獲得藝術學士學位，後移居紐約，1996年於紐約大學完成藝術研究生課程。其作品主要反映亞洲哲學最深刻的概念，即對人類的深切同情和對人與自然結合的欣賞。其繪畫多將傳統的亞洲水墨山水與當代混合媒體結構並置，形成「後超現實」的風景；而他的裝置藝術多關注在人的交流及社會的議題上，作品中集結成千上萬參與者的捐贈，形成一個巨大的、概念性的群眾雕塑，因此其作品也被賦予了民主的特徵。在其「Pennies for Peace」(1995-1997)項目之後，被廣泛稱為「Penny Artist」。該項目中收集了100萬個便士，形成一個重達3噸的巨大雕塑，現永久展示於日本廣島大學。

自1985年以來，林世寶積極參與各類國際展覽項目，包括日本愛知縣「Statue of World Peace」、台灣台北國父紀念館「Wedding March」、日本埼玉縣現代藝術博物館個展、日本愛知縣EXPO JAPAN「Gate of Wisdom」、美國紐約綠色市場「牛王」。林世寶同時還參與許多群展和公共藝術項目，包括紐約法拉盛亞美銀行展覽館「6+6=Prints」、台北文化中心「Outside in: New Realm for Taiwan Art」、紐約哥倫比亞大學聯合廣場「Art in Motion」、紐約皇后博物館「TAAC Recognition」、紐約皇后十字路口藝術中心「Heavenly Timing, Earthly Advantage, Human Harmony: Infinity ∞」、紐約協和山莊「Sacred Mountain Project」等。

林世寶曾獲台灣全國美展、日本全國大獎賽、日本全國名作展、美國聯合國地球友好藝術家獎等多項榮譽。近期林世寶獲得了紐約市的藝術資助，該資助被用於使用回收的紐約地鐵卡MetroCards來製作「Chinese Zodiac」十二生肖系列。有關其生平的出版物包括台灣中央電視台的專題片《林世寶的一天》、《和平進行曲：林世寶的便士故事》和自傳《傳奇再現》。林世寶目前是常駐於紐約協和門窗及協和山莊的駐廠藝術家。

「黃金年代」是訴說生命過程的系列作品，包含平面繪畫與立體雕塑兩種形式。繪畫作品「黃金年代」反映了藝術家黃金歲月中，時間與空間裡的當代特殊藝術形式，是懷舊和對新世紀的嚮往思緒，也是傳統與現代發展進程之間的對話。作品中具有生生不息的宇宙觀，人類在智慧的累積下創造了高科技時代，而藝術家則在懷舊和嚮往新世紀之間的思緒中完成了新的審美認識。繪畫以亞克力顏料、金箔、墨等綜合媒材，於畫布呈現夢幻般的星球體與無限想像性的空間。繪畫中使用了大量的金色和金箔來表現太空的無限和壯麗；科幻式的想像空間，如同將金色年代中的距離與狀態濃縮進平面畫布之中，理性與感性的黃金歲月是具有規劃性的聚落與場景。

該系列雕塑作品「定情物」，是對繪畫「黃金年代」的延伸。「一切藝術的呈現皆是來自美的原點——即對繪畫的延續，將呈現在畫布中的繪畫之美無限延續，如從『黃金年代』的繪畫中，延續出主題為『定情物』的立體雕塑，此作品在敘述人生中的『定情物』亦是感情的結晶，同時也是人們記憶中最寶貴的人事物之一。」

藝術家林世寶於協和門窗駐廠期間發現，人們日常生活中常見的「PVC」材料，除了具有當代的美學特徵，更是呈現當代美學新觀念的完美素材。此後，林世寶開始嘗試使用來自門窗工廠的廢棄窗材「PVC」，將其重新加熱、塑形、鍍金，並在雕塑中融入和定情物有關的寶貴記憶，賦予廢棄材料新的生命，同時也改變了自身對審美觀念的認知。作品「定情物」代表的是人們借物傳情的信物，承載著親情、友情、愛情之間的深情許諾和誓言。自由流暢的線條作品造形，各自展現獨特不一的姿態，如同那永世不滅的美麗許諾和誓言。形似陰陽的作品形態代表宇宙的起源，亦是永恆熱情的展現；異媒材的結合，敘述著人類從傳統手工到高科技的歷史痕跡，完整呈現了大自然與生命的進化過程。藝術家也衷心期盼藉由此系列的雕塑作品，能重新激起人們對傳統手工的重視。在「黃金年代」無聲勝有聲的空間裡，生命和藝術並行前進，而一生執著於藝術的藝術家，用哲學式的思考方式，不停地向開闊無限的藝術未來探索。

林世寶(LIN SHIH PAO)「黃金年代Golden Age」展覽地點：Artexpo New York 2022 | S.P. ART | Booth 205 Pier 36 | 299 South St, New York, NY 10002。展覽時間：4月8日(星期五)及4月9日(星期六)上午11點至晚上7點、4月10日(星期日)上午11點至下午5點；均為公開參觀時段，歡迎提早預訂門券，購票：https://www.eventbrite.com/e/artexpo-new-york-solo-spring-2022-tickets-243189164337。

林世寶「黃金年代」藝術作品展。
林世寶「黃金年代」藝術作品展。

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