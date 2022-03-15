紐約家電限時優惠延至4月10日分體冷暖空調器材及安裝全免

紐約家電和ConEdison合作推出限時免費分體冷暖空調特大贈送。

紐約家電繼日前和ConEdison合作推出限時免費分體冷暖空調特大贈送後，反應極其熱烈，現為了讓更多民眾受惠，故將此優惠活動延續至4月10日，希望廣大僑胞把握最後良機。此優惠活動不僅包含免費分體冷暖空調系統，且安裝材料及人工都無需您出一分錢。如您對此有興趣，可至任何紐約家電門市，或致電：718-886-4980進行諮詢，專業的工作人員將提供您最滿意、最詳盡的諮詢服務。

紐約家電負責人Michael介紹，這是今年紐約家電攜手ConEdison合作的一項嘉惠民眾、千載難逢的優惠合作案。只要民眾符合如下幾個條件，就可免費獲得一整套的免費分體冷暖空調系統，包括：三菱、大金、格力、KingHome等各大品牌。Michael表示，此優惠第一條件就是您要擁有ConEdison的賬戶；第二是您家中有安裝節能分體冷暖空調的需求；第三是家中有可以拆除的現有暖氣爐住家用戶。只要條件符合，即可到紐約家電各大門店，有專業人員幫您處理後續的一切手續，您無需做任何事、不需出一分錢，就可擁有一套免費冷暖空調系統，且安裝及材料費全免。

紐約家電擁有專業註冊執照安裝保修團隊及400萬保險 安裝，為客人提供安裝、保養和修護等服務。紐約五大區可免費到府估價，提供遠近送貨與售後服務，歡迎大家前往選購；建築業或裝修業者批發另有優待。本次優惠活動將於4月10號截止，先到先得，瞭解更多活動詳情，請諮詢：718-886-4980。

以下是紐約家電各大門店地址：131-31 Fowler Ave, Flushing, NY；42-49 Main St, Flushing, NY；249-50 Jericho Tpke, Floral Park, NY；7305 New Utretch Ave, Brooklyn, NY；919 65th St, Brooklyn, NY；2300 86th St, Brooklyn, NY；1401 Ave U, Brooklyn, NY。