隨著疫情逐漸過去，華人 社區亦恢復了生機。為幫助民眾盡早並科學地進行家庭和個人未來規劃，位法拉盛的「啟揚活動中心」，邀請明理律師事務所的律師冉燕飛女士帶來「遺產規劃公益講座」，同時還邀請「長島 華人療養院 」的主管葉小姐，為大家介紹專業安心的療養院服務。講座日期及時間是3月16日（星期三）晚上七點。今日多一分未雨綢繆，明天多一分運籌帷幄。

冉燕飛律師是紐約明理律師事務所的合夥人，專注於遺產規劃和信託法律業務。冉律師畢業於北京大學和美國福德漢姆（Fordham）大學法學院，還曾進修於倫敦大學亞非學院法學院。冉律師擁有紐約州律師執照及聯邦法院紐約東區和南區法院出庭資格，是美國遺產規劃律師學院第一位精通中英文雙語的會員律師，也是紐約州律師協會遺產規劃和信託委員會、老年法和特殊需要委員會的會員律師。冉律師近年來已經為數百個家庭提供貼心、盡心和熱心的規劃服務，經手處理過的家庭資產從數萬美金到幾億美元不等。冉律師持有中國律師執照，赴美之前曾擔任檢察官一職，並在北京知名律所工作十餘年。

在本次公益講座中，冉律師將講解：

1. 夫妻中一方突然患病且無法自理，家庭的重擔有誰可以分擔？如何有尊嚴地走完接下來的路？

2. 辛苦積累一生的財富，因為未做好規劃，子女繼承關系並不如想像中輕松，到頭來是否「終成一場空」？

3. 如果未做好規劃，您的身前財產、身後事甚至您的未成年子女照顧，都將成為一個未知數，對此您是否瞭解？

講座的另一主角是「長島華人療養院」。作為Nassau University Medical Center的附屬機構，長島華人療養院提供長短期護理和康復治療、24小時急診室及針對不同需要的治療等多種服務。該療養院有優秀的醫生團隊駐診，還有華人工作人員服務和跟進病人康復療程，從入院到出院都安排妥當。療養院環境舒適、乾淨，有中餐飲食、節日或生日聚會、夏季戶外燒烤活動、中文電視和雜誌等娛樂活動，更有華人牧師帶領每日敬拜。療養院華裔主管葉小姐將為大家介紹與養老相關的問題。

啟揚活動中心（GCC）成立於2018年，是紐約州501(c)(3)非盈利機構。創始人甘台甯（Tai Wang）女士為知名社區慈善家。啟揚的宗旨：服務法拉盛及鄰近社區的多元文化族群；願景：在法拉盛的中心地帶，提供社區居民一個充滿活力與溫馨的聚會場所。

講座時間為3月16日（星期三）晚上七點，現場講座地點: Glow Community Center（啟揚活動中心）133-29 41st Ave, 1st Floor, Flushing, NY 11355，有小茶點提供。大家亦可網上參與：https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYsfuiqrjkqGNGdTr0BXUhhaR_CFWR-TYuQ，ZOOM會議號碼：821-9120-2025。