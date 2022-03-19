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疫後癌症病例激增 仁德醫生籲定期篩檢預防

工商記者衛伯承／紐約訊
乳腺外科蔡亦聰醫生
乳腺外科蔡亦聰醫生

根據醫學研究指出，自新冠疫情爆發以來，接受癌症篩查的人數較疫情前大幅下降，可能導致癌症診斷和治療的延誤。紐約華人醫生集團仁德醫生呼籲，隨著疫情暫緩，民眾應及早預約恢復各類疾病篩查和醫治。

根據北美放射學會發佈的報告，在2020年3至5月的疫情高峰期和5月至11月的疫情暫緩期，通過計算機掃描診斷癌症的案例較疫情前分別下降了82%和11.7%，這可能造成癌症診斷和治療的延誤，影響治療效果。

近期加入仁德醫生集團的乳腺外科醫生蔡亦聰表示，他提供的醫療服務主要是乳房腫瘤的檢查和切除。疫情趨緩後，他的病患數量驟然增加。因為乳腺癌早期大多不痛不癢，病患不易覺察，在疫情中她們又推遲了本該定期進行的篩查，等到確診時已經延誤了治療。

蔡亦聰醫生呼籲，隨著疫情持續好轉，年滿40周歲的女性應該每年進行乳房X光檢查。由於亞裔女性乳房組織密度較高，可能引起X光檢查漏診，如有必要，還應配合B超檢查。

近期加入仁德醫生的內科醫生陳敏麗表示，除了乳腺癌篩檢，她還有不少病人在疫情中推遲腸癌、子宮頸癌、肺癌等疾病的篩查。即使是在疫情之前，因為嫌麻煩而不願做定期體檢和疾病篩查的病人也不在少數。

陳敏麗醫生說：「很多人感覺自身健康狀況良好就不願做篩查，但如果身體有了症狀再來看病，可能就晚了，所以大家應該重視預防性的醫療項目。」

陳敏麗醫生擅長診治糖尿病、高血壓、心臟腸胃、肝炎腎炎、咳嗽哮喘、貧血過敏、甲狀腺、膽固醇、尿道炎等其他內科疾病。陳敏麗內科專科診所地址：紐約華埠中央街139號PH104室，電話：212-343-2536。

蔡亦聰醫生是紐約市僅有的五名擁有進行乳腺B超資質的外科醫生之一，主治乳房腫瘤B超檢查、活檢和切除。蔡亦聰醫生將與仁德醫生腫瘤科的多位醫生一起，為癌症患者提供術前術後的全方位服務，以及膽石、小腸氣、盲腸炎、痔瘡、靜脈曲張等手術。診所位於紐約華埠中央街139號512室，電話：212-431-6463。兩位醫生均能講廣東話和普通話，診所接收各大醫療保險。

內科專科陳敏麗醫生
內科專科陳敏麗醫生

疫情 癌症 腫瘤

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