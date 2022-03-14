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嚴灝醫師提供全方位腳足診療

工商記者林敏儀／紐約訊

在法拉盛和布碌崙均設有診所的嚴灝(Dr. Ho Yim)腳科醫學博士，為華人社區提供各種腳疾、足科和腳踝的醫療服務和手術，並且以全新鐳射技術解決灰指甲患者的煩惱，沒有痛楚、沒有副作用。嚴醫師也精於以特製鞋墊舒緩腳痛，功效顯著。該診所受理老人卡、白卡及免費為糖尿病患者訂製鞋子和鞋墊，無保險者特惠收費。

嚴灝醫師任皇后區紐約醫院主治醫師、布魯克林醫院主治醫師、退伍軍人醫院主治醫師。他持有美國腳外科專科特考文憑（ABFAS）、美國腳內科專科特考文憑（ABPM），務求以最有效的方法治標治本，為病人徹底解除腳疾的苦楚。嚴醫師具豐富腳疾臨床實務經驗，專治各種腳疾、糖尿病、大小腳部整形手術、腳痛扭傷、香港腳、雞眼、關節炎、扁平足以及兒童腳部問題、各種指甲及皮膚問題。

嚴醫師表示，通常糖尿病患者會忽略腳的傷口，因患者會因高血糖、神經受損而導致腳底有麻痺或燃燒的感覺，而使患者感知遲鈍，所以患者最好每三個月做足部的定期檢查，或腳一發現傷口即馬上就醫，避免嚴重感染和截肢。另外，最常見的足底筋膜炎會出現後腳跟疼痛，醫生建議暫時的舒緩方法是多走路，疼痛會慢慢舒緩，或是拉筋和冰敷，亦可訂製鞋墊或打針，如果嚴重的話必須開刀。

與此同時，華人普遍忽略腳足疾患問題，以致病情日趨嚴重而難以醫治。嚴醫師依據臨床經驗指出，其實腳疾若能及早診治就容易治癒。舉例小孩的八字腳、扁平足若發現得早，可以做運動或以鞋墊來改正，年齡越大則越難加以改善。另一種腳底骨刺也是常見的腳患，多見於餐館服務生、廚房及家庭護理人員、搬運工人等的工種族群。以上情況若沒有及時正確治療，加上不當的長時間走路，會令足跟、腳踝、膝蓋疼痛，形成肌腱炎，甚至背部疼痛。

嚴灝醫學博士診所法拉盛地址：42-31 Colden St., #202A, Flushing, NY 11355(紅蘋果幼兒園樓上)，預約電話：718-886-6868，營業時間：週二/三 1PM-4PM、週四 9AM-12PM、週六 9AM-1PM、週五/日/一 休息；布碌崙地址：831 56th St., 1 FL, Brooklyn, NY 11220，預約電話：718-975-7111，營業時間：週二/三 9AM-12PM、週四/六 2PM-5PM、週日9AM-1PM、週五/一 休息，通曉英、國、粵、上海話，受理老人卡、藍十字、牛津、聯合、AFFINITY、CIGNA、Healthfirst、BCBS、Fidelis及其他保險，無保險者優惠。

糖尿病 保險 手術

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