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陳秀冰會計師淺談製造業免徵銷售稅

工商記者林敏儀／紐約訊
由註冊會計師兼稅務碩士陳秀冰負責的「陳秀冰會計師事務所」全體合照。
由註冊會計師兼稅務碩士陳秀冰負責的「陳秀冰會計師事務所」全體合照。

陳秀冰會計師事務所由註冊會計師兼稅務碩士陳秀冰親自處理聯邦、州政府、勞工局、市政府的查稅案件，前紐約稅局科長高麥克Michael Gross加盟陳秀冰會計師事務所。高麥克Michael Gross在紐約州水牛城稅局工作三十五年，親自處理紐約州各種查稅和稅務刑事案件。

陳秀冰會計師事務所表示：在處理紐約州銷售稅時，經常被忽視的是與製造過程相關的採購免徵銷售稅。製造過程經常被錯誤地認為是只有裝配線或簡單流程的典型工廠，但製造業的豁免範圍遠不止於此。簡單地創建與其組成部分不同的產品，有資格獲得製造豁免。

比如在Home Depot購買油漆時看到的油漆混合機，那台機器免徵銷售稅。它使用白色油漆添加色調以製作您想要的顏色，然後將其混合，這就是製造業；用於驅動塗料攪拌機的電力也免徵營業稅。另一個例子是雜貨店的烤箱，這些烤箱用於烘焙麵包捲和麵包，是生產設備，可以免徵銷售稅；用於為烤箱供電的公用事業也是如此。熟食店中的冷切切片機，當用於按磅出售冷切肉時，也屬於豁免生產設備；用於為切片機供電的電力也是如此。在日常生活中可能會看到一些沒有意識到的製造示例，這些示例被視為紐約州銷售稅的免稅製造設備。

當被視為進行免稅製造時，不僅機器、工具和用品免徵銷售稅，甚至直接用於製造的電力也不受紐約州銷售稅的約束。水電費通常會被全額徵稅，建議可以自行決定使用的電力有多少是免稅的，並獲得過去3年的退款，將免稅百分比應用於未來的水電費賬單，以便只需支付需要支付的銷售稅。可以從紐約州申請銷售稅抵免，或者如果有銷售稅要在申報表上抵消，可以將抵免額用於您的銷售稅申報表。如果正在接受紐約州稅務局的銷售稅審計，可以使用這些抵免來抵消銷售稅審計責任。請記住，在處理製造、設備、用品、工具、公用事業甚至外部服務以維修和維護設備時，都免徵銷售稅，不要犯一個常見的錯誤並多付銷售稅。

陳秀冰註冊會計師事務所坐落在曼哈頓11號東百老匯6樓，服務華人社區十七年，深受各界的支持與信任。為了方便民眾，該事務所在法拉盛中心也設有辦公室。他們的團隊具備專業知識，精通國語、粵語、英語及福州話。他們擁有客戶至上的服務技能和毅力，幫助客戶在業務成果上取得成功。該公司提供各種各樣的定制，以滿足客戶的各種會計、稅務、財務管理等需要。他們為全美的客戶提供各種稅務幫助，更重要的是，他們及時瞭解全年稅法變更，確保您能享受到所有稅收優惠。

陳秀冰會計師熟悉查稅技巧，為您爭取最大權益。陳秀冰註冊會計師事務所，為全美各行各業提供優質稅務和會計服務。客戶行業包括：餐飲連鎖店、批發、製造業、加工廠、建材建築、超市零售、貿易、藥房、電子商務等。陳秀冰註冊會計師事務所提供個性化的服務，幫助您解決行業特定的挑戰、滿足合規性需求、遵循行業標準稅的做法。總公司地址：11 East Broadway, 6th FL, New York, NY 10038(匯豐銀行樓上)，電話：212-566-0560；分公司地址：38-08 Union St. #9C, Flushing, NY 11354(Flushing Commons)，電話：718-888-1198；網址：www.chancompanyllc.us。

紐約州 法拉盛 百老匯

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