「與媽媽的美好時光」母親節繪畫比賽 4/13截稿 歡迎小畫家們踴躍參賽

世界日報與美國味全合辦母親節繪畫比賽，將於4月13日截稿。

透過母親節 這一極具意義的日子，世界日報 攜手味全打造母親節繪畫比賽，邀請所有家庭、學齡兒童、青少年參加，讓參賽者親手畫出對母親的心意，本屆主題為「與媽媽的美好時光」。主辦單位希望透過本次活動啟發子女感恩之心，引導子女以具體行動回饋父母恩情。

今年的比賽依年齡共分三組，分別為幼童組（四歲至未滿九歲）、高童組（九歲至未滿十四歲）、青少年組（十四歲至未滿十九歲）。

參加者須以繪畫紙（限11英寸乘14英寸，橫豎構圖皆可）設計作品，主題為「與媽媽的美好時光」。本屆比賽鼓勵參賽者使用線上投稿系統，步驟與詳情請參活動官網：https://bit.ly/wcwj22。若選擇實體投稿，請於作品背後註明個人資料（姓名、出生年月日、聯絡電話、郵寄地址、參加組別）。請務必於2022年4月13日之前，將作品寄達紐約世界日報活動組(141-07 20th Ave, Floor 2, Whitestone, NY 11357)，即可參加競賽。若需退回畫作，請自行提供郵票及回郵信封。

為獎勵表現優異的參賽選手，主辦單位今年除提供優勝獎金、獎狀以資鼓勵外，前三名的獲獎選手更可獲得獎盃一座。每組第一名可得獎金350美金，第二名可得250美金，第三名可得180美金，第四名可得120美金(限幼童組及高童組)，佳作獎為60美金。收件截稿日期為2022年4月13日(周三)，評選結果及優勝作品將訂於2022年5月初在世界日報及活動官網公布。欲洽詢參賽詳情，請參考活動網站：https://bit.ly/wcwj22，或電洽：718-746-8889，分機6309。