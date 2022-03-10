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紐約雲頂世界名車抽獎 輕鬆玩樂賺取更多積分

紐約訊

紐約雲頂世界是紐約市唯一的賭場，為客人提供無與倫比的博彩及娛樂體驗。兩個賭區樓層擁有超過6,500部最受歡迎的老虎機及電子賭桌遊戲，一定能找到您最喜愛的選擇。紐約雲頂賭場現正舉行$100,000好運成雙名車抽獎活動，凡在任何老虎機或電子賭桌上玩樂賺取積分，均可參加3月12日及3月26日晚上的現金、寶馬名車大抽獎，參與者將有機會贏得BMW寶馬名車或$1,000現金，賺取積分越多則抽獎機會更多。

紐約市雲頂世界是紐約市首家、也是唯一一家賭場，每年為逾1,000萬位客人提供博彩和娛樂體驗。該賭場現繼續實施新冠病毒衛生防疫安全措施，賭場內的全新尖端賭桌遊戲提供了新鮮的博彩體驗，還有華裔賓客最喜愛的使用真牌派發的電子百家樂賭桌，以及21點、輪盤、骰寶等賭桌遊戲。「百樂會」裝潢華麗，給予雲尊會員私人的博彩空間，免除了與他人對賭的麻煩，更為貴賓設置雅座，供應咖啡飲品、設出納櫃檯，提供了更多便利。

位於JFK機場附近的紐約市雲頂世界全新Hyatt Regency凱悅酒店，擁有366間寬敞典雅的客房及34間豪華套房，地理位置優越，非常適合商務及休閒旅客。超大的豪華套房設有小廚房及獨立起居空間，讓入住的客人有賓至如歸的感覺。別緻的典雅客房提供可俯瞰城市天際線的落地窗，讓您擁有最超凡的住宿享受。這裡的Sugar Factory餐廳、新賭區及名廚餐廳等，都將讓賓客享受到難忘的佳餚及玩樂體驗。

賭場的好友麵館裝潢雅緻，供應令人食指大動的柱侯牛腩麵、辛辣美味的喇沙麵、港式風味的雲吞麵和回味無窮的明爐燒味，同時還提供越南及馬來西亞的風味美食等；RW Prime牛排西餐廳優雅高尚，提供名廚精心料理的上等牛排，洋溢溫馨氣氛的酒吧還提供各種特色雞尾酒。賭場內融合了中西特色小食的美食廣場，提供了各式各樣的美味選擇。

雲頂世界賭場地址：110-00 Rockaway Blvd., Jamaica, NY 11420，駕車貴賓可使用戶外免費停車場或室內付費停車場，歡迎瀏覽中文網頁：RWNewYork.com/Chinese，查看最新活動訊息。

紐約市 美食 越南

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