現代汽車榮獲八項大獎

北美現代汽車首席安全官Brian Latouf於2022年二月十日在現代汽車芝加哥車展發布會。

北美現代汽車 榮獲八項2022年公路安全保險協會(IIHS)的最佳安全首選(TSP)和最佳安全首選+(TSP+)大獎，擠身於汽車安全領域的領導者之列。現代汽車在2021年七月後製造的2022 Santa Fe以及配備了特定大燈的休旅 車，均具有TSP或TSP+的評級。此外，在2022年迄今為止獲得大獎的八款現代汽車當中，有五款提供可選的環保動力系統。北美現代汽車的總公司——現代汽車集團(包含現代汽車、起亞以及Genesis)，在配備可選的前方防碰撞功能以及特定大燈時，每個汽車類別中均獲得了最多的獎項(11項TSP+、10項TSP，總共21個獎項)，領導業界群雄。

北美現代汽車首席安全官Brian Latouf表示：「身為獲得IIHS認可的領導汽車品牌之一，這個成就代表了我們工程和安全團隊的顯著表現，並進一步驗證了我們對現代車主和所有駕駛人安全的密切關注。通過我們全新安全測試與調查實驗室的研究，以及最近在芝加哥車展宣布的兒童乘客安全教育項目，我們將持續邁向世界級汽車品牌的旅程。」

榮獲2022 IIHS最佳安全首選或最佳安全首選+的產品包含：

配備特定大燈的2022 Elantra，榮獲TSP；配備特定大燈的2022 Sonata，榮獲TSP；配備特定大燈的2022 Venue，榮獲TSP；2022 Tucson，榮獲TSP+；2022 Palisade，榮獲TSP+；在2021年七月後製造的2022 Santa Fe，榮獲TSP+；配備特定大燈的2022 Santa Cruz，榮獲TSP；2022 NEXO，榮獲TSP+。

要獲得TSP+(IIHS最佳安全首選大獎中較高的獎項)，評選車輛必須在所有六項IIHS耐撞性評估中獲得良好的評級，其中包含駕駛人側前方、乘客側前方、中部前方、側面車頂強度以及頭枕測試。此外，車輛必須配備獲得先進或是優異評級的前方防碰撞系統，以及在所有配備等級中提供標配的良好或是可接受評級的大燈。

IIHS的評分標準與去年相比維持不變，但是從2023年開始，IIHS將會多加兩項新評估，請至IIHS.org查詢更多信息。

北美現代汽車專注於「人類進步」以及智能代步解決方案，為美國的消費者提供了滿載高科技功能的汽車、休旅車以及電動車 陣容。在2021年，北美現代汽車的820家經銷商在美國總共銷售了超過七十三萬輛車，其中近半是在現代汽車阿拉巴馬製造廠生產的。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部Facebook查詢更多相關信息。