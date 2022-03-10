紐約人壽華裔社區分行全面恢復上班 線上線下業務並行 歡迎光臨諮詢

紐約人壽緬街分行團隊照。

隨著疫情 逐漸緩解，在防疫限制逐漸解除之際，全美最大互惠人壽保險公司——紐約人壽，各分行也在3月7日起對外全面開放，其中包括深耕紐約社區多年、業績表現亮眼的華裔社區分行，恢復往常所有業務服務，歡迎新舊客戶、舊雨新知前往各分行，諮詢壽險 及財務規劃等相關資訊。

一年多前於飛越皇后大樓12樓新張辦公室的大法盛分行，因疫情關係，直到日前才以嶄新面貌對社區開放。新張辦公室的大法拉盛 分行占地2萬多呎，設有可為客戶解說產品的數位影音會議室及供業務代表在線學習及接受培訓的影音教室。大法拉盛分行負責人陸民德總經理表示，即日起，歡迎大家親臨分行，與業務代表洽談及諮詢包括定期壽險、終生壽險、子女教育基金、投資理財、遺產規劃及退休年金等各類財務規劃。民眾可以選擇線上進行諮詢，而重新對外開放也代表著分行業務代表可以再一次全方位提供專業的財務規劃服務。

位於緬街及39大道上的緬街分行是紐約人壽在法拉盛地區的另一重磅分行。分行負責人谷林麗副總經理表示，對於分行即日起恢復全面對外開放，分行內的經理及所有業務代表都感到振奮。雖然在過去兩年的疫情期間，紐約人壽建立了業務平台以利一般民眾進行業務諮詢，但能再次與社區民眾面對面解答財務規劃問題並提供服務，這實在是一件令人振奮的事，歡迎社區民眾前往諮詢指教。

有著177年悠久歷史的紐約人壽，今年向合格的參與型保單持有人分發總額19億美元的保單紅利，這刷新了該公司紅利發放紀錄，同時也是該公司連續第168年分發保單紅利。這些數字不僅印證了紐約人壽雄厚的財務實力及優越的投資和經營策略，也反映了即使是在疫情期間，紐約人壽業務團隊依然保持著持之以恒、勤奮不懈的從事態度。

紐約人壽華裔社區分行資訊如下：大法拉盛分行：136-20 38th Ave., 12th Floor(飛越皇后大樓12樓), Flushing, NY 11354，電話：929-553-2000；緬街分行：39-02 Main St., 2 Fl, Flushing, NY 11354，電話：718-353-6218；長城分行：720 64th Street, 2 Fl., Brooklyn, NY 11220，電話：718-630-3966；64-05 7th Avenue, 1st Fl., Brooklyn, NY 11220，電話：718-921-8620；華埠分行：168 Canal St., 4 Fl., New York, NY 10013，電話：212-945-1128。