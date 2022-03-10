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「格布小包」解決跨境運輸的難題

紐約訊
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在美國的華人如何從中國郵寄包裹到美國呢？如何找到一家靠譜的跨境運輸商呢？藥品食品等能否運輸？個人運輸應如何獲得保障？國際跨境運輸具體該怎麼操作？這一系列疑慮，「格布小包」跨境運輸品牌都可幫大家解答！

跨境運輸已成旅美華人聯繫故鄉的重要方式，而疫情以來這種需求則更為迫切。由中國深圳格布領客資訊科技有限公司（在美國登記的公司名為"GBLinker"）創立的「格布小包」服務，可以通過APP、小程序、官網查到運輸價格，下單國內買貨後運到美國，價格透明化、服務標準化，可具體查詢每一個包裹的運輸資訊。「格布小包」整合了中國國內相關的運輸資訊，企業登記和網站全都有備案。該公司還開通了國內外各大正規平臺的媒體帳號，方便大家通過抖音、小紅書、知乎、Facebook等平臺搜索他們，同時也有自己的官方網站：https://www.gblinker.com。

格布小包有什麼優勢？

格布小包的運輸品類範圍廣，包括藥品、食品、化妝品、電子產品、服飾箱包等，大到中西藥品，小到首飾生活器具，全都能運輸。格布小包的運輸線路豐富，支持運送至澳洲、美國、加拿大、歐洲等國家，並且還在持續覆蓋中，只為把這樣便利的服務帶到世界的每一個角落。

格布小包有什麼服務？

格布小包支持免費打包，可提供免費抽真空、換箱等服務，讓您的物品打包更完整、更安全。所有的包裹送貨上門，無需自提，直接送至家門口。所有的包裹都有完整售後賠付條款，無論是海關扣押還是運輸丟件，都有完整的保賠條款，讓客人寄包無憂、權益有保障。格布小包還為長期生活在美的華人提供信用卡支付的方式，讓華人使用者支付無煩惱。格布小包支持國內電商平臺代購，只要是國內知名的電商平臺，格布小包都可以幫代購並郵寄至美國。

格布小包的時效如何？

空運專線正常為7-12個工作日，快遞正常為5-8個工作日。格布小包自己包機包板運輸，能做到即日到、即日出、不集運、不等待。客戶可以在自己的手機上看到包裹動態，不欺瞞使用者，資訊透明。

「格布小包」網址：www.gblinker.com，也可以掃碼關注微信

「格布小包」解決跨境運輸的難題。
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