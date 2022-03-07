2022 全球海運費暴漲何時迎轉機？
據中央廣播電視總台中國之聲《新聞縱橫》報導，因為新冠肺炎疫情蔓延導致的供需失衡，全球海運價格已經持續飛漲了兩年。2022年春節假期過後，很多外貿出口企業已經陸續復工，但是「等船來」依然是它們不得不面對的嚴峻形勢。本月，全球主要海運航線集裝箱運價繼續維持高位，艙位緊張，船期不穩的情況還是屢屢出現。而隨著近期外貿企業集中復工，預計未來一段時間海運價格仍可能維持高位。
截至2月9日，美國南加利福尼亞州海運交易所資料顯示，目前有85艘船在洛杉磯港和長灘港外停泊，比1月6日時的105艘少了20艘。據調查顯示，去年同期等待停泊數量僅在30艘左右。
這意味著在未來的幾個月裡，海運的運輸仍是擁堵，時效仍未恢復正常。要知道在疫情之前，這個數字是為零的。此次由於疫情原因，暴露了全球供應鏈的內陸運輸瓶頸。港口周轉效率降低，導致集裝箱進出速度緩慢、船隻延誤。而港口的效率被勞動力短缺、集卡不足、倉儲空間不夠等因素拖累。相較之下，中國的港口運營效率就高了許多，中國的港口會廣泛應用新技術，調度高，也重視生態合作，因此在疫情期間也能井然有序。
對此中國深圳專業跨境運輸公司格布領客（格布領客官網：https://www.gblinker.com） 負責人表示，由於公司的管道穩定，能寄藥品的優勢在這次航班熔斷的情況下成為同行優勢。他們的格布小包現在每天都能接到大量從中國寄藥品到美國的訂單，漸漸在美國華人圈子開始有了名氣。他們不僅支持郵寄中西藥，還支持郵寄食品/化妝品/電子產品等，多元化的線路讓他們在疫情這個嚴峻的形勢中脫穎而出。據調查格布小包的業務量，自從去年上半年海運港口擁堵，他們的空運小包業務激增，相較之前上漲了30%。格布小包利用自身小包的優勢，已低價作為自己的優勢，200g 僅17.5元（人民幣），再配合高效的運輸服務，運輸快至7天，並迅速在各大平臺投放廣告，吸引目標人群的關注，短時間內，增加自己品牌的曝光。利用私域流量，配合微信生態系統，打造自己的使用者生態。短短半年，迅速增長用戶。在本次受全球供應鏈影響的企業中，不乏像格布小包這樣另闢蹊徑，短時間內找准優勢，迅速發力的中小企業。
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