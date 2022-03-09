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世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

頂峰消防工程公司專業好信譽承接安裝各類防火消防系統

紐約訊

位於法拉盛的頂峰消防系統公司，專業承接各種大中小型住家、商業餐館防火系統安裝，擁有廠商認證並具有市政府的相應執照，能夠進行大中小型建築消防工程。該公司擅長Food Court、韓國燒烤及日式鐵板燒防火和排煙系統的安裝維修及清理，可以提供商家及企業安裝、設計和售後清理等維修服務，幫助合法通過消防局驗收或消除消防局違例。該公司旗下擁有專精防火排煙的工程人員和工程師，可以依照餐館廚房的各種地域作特殊設計。頂峰消防工程公司完善的售前、售中及售後服務，讓客戶和同行稱道，歡迎業者前往參觀或致電諮詢。

據公司黃經理介紹，頂峰消防工程公司具有20多年消防安裝和相關經驗。公司有著自己的工程師、消防技師和施工團隊，提供一條龍服務，從畫圖、審批到施工，整個流程都由頂峰的工程師和消防技師親自主理。該公司在多年的工作中，和消防局及房屋局都保持著密切的合作關係，所以當他們遇到比較複雜的工程時，都會跟消防局及時開會和溝通，找到最佳的解決方法，因此審批時通過率高。黃經理強調，頂峰消防系統公司以誠為本，在充分瞭解客戶需求和實際情況後研究每個細節，為客戶量身製作適合且可以符合法規、通過檢查的消防系統，杜絕在最後關頭出現問題的可能性，以避免浪費客戶寶貴的時間和金錢。

頂峰消防公司不但提供商業餐館消防系統的安裝，也是Amerex和Buckeye高效滅火器的總代理。根據消防法的規定，只要商業或開發空間達到2500平方尺，在每30尺距離內都應該備有一合法檢驗過的滅火器，否則就有可能面臨處罰甚至罰款。現在大部分的民眾都聽過ABC乾粉滅火器，可以同時撲滅A、B類火災，同時其不具導電性、可使用在C類電器火災的特點，令其廣受大眾喜愛，並被廣泛使用在商店、餐館、寫字樓、學校、工地等公共場合。K類廚房火災大部分發生在使用油脂的地方，對於商業用途的廚房來說，專門用於撲滅油污的滅火器則尤為重要。頂峰消防系統公司不但提供消防系統的設計和安裝，還提供消防局違規更正、消防系統各類測試、年檢和月檢等。如果您有任何關於消防系統的問題，歡迎致電免費諮詢：718-321-9588、718-321-9088，地址：134-35 33Ave，Flushing，NY 11354，網站：pfssnyc.com。

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