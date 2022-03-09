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St. Jude Children's Research Hospital慶祝挽救兒童生命60週年

紐約訊
AJ Rafael與Tim Wang出現在「團結我們的目標」專題報導中，講述他們為什麼支持St. Jude的視聽故事集。
AJ Rafael與Tim Wang出現在「團結我們的目標」專題報導中，講述他們為什麼支持St. Jude的視聽故事集。

St. Jude Children's Research Hospital®創始人Danny Thomas開設了St. Jude：一家為患有重大疾病的兒童提供免費尖端醫療服務的研究性醫院。感謝數以百萬計的捐贈者，讓St. Jude可以繼續履行其創始承諾，即針對各家庭孩子的治療、旅行、住宿或食物，St. Jude不會向任何家庭開具賬單。今年St. Jude正在慶祝成立60週年，其活動將專題報導支持者的故事，標誌著其科學與醫學進步對全球不斷擴大的影響力。

St. Jude將在2022年，透過一系列舉措和活動來紀念60年的救生工作，其中之一是團結目標。該專案展示了來自60名捐贈者、志願者、研究人員與患者家屬的錄影及錄音，講述他們為何支持St. Jude。該專案包括一些人物的故事報導，如音樂家AJ Rafael，他曾在加州社區的教堂觀看父親彈奏鋼琴，現在他在支持St. Jude的同時進行演奏，以紀念其父親的遺願。在AJ的音訊故事中，他回顧了自己被賦予的音樂天賦，以及如何看待「回饋是我們利用自己所擁有的天賦所能做的最好的事情」。

另一個故事來自TDW+Co的創始人兼負責人Tim Wang。TDW+Co是一家支持ALSAC（St. Jude的籌款和宣傳組織）並向其提供建議的機構，講述觸動全美觀眾的多元文化故事。Wang的服務意識源於他對其社區的熱愛及他對促進世界包容性的承諾。與Rafael一樣，Wang的故事是向他的父母致敬，他的父母賦予他一種使命感和回饋感，這是他支持St. Jude的原因之一。正如Wang所說，「對我而言，重要的是我今天能為我們周圍的世界做出哪些貢獻，讓這個世界變得比我來到時更好」。

「團結我們的目標」中希望和奉獻的故事，呼應了60年前創始人Danny Thomas創立St. Jude的承諾。作為一名苦苦掙扎的年輕表演者，Thomas不顧一切地向失敗事業的守護神St. Jude Thaddeus懇求，發誓如果聖人幫助他找到自己的人生道路，他將建立一座神殿以表達感激之情。當成功到來時，Thomas根據他諮詢過的各領域專家的建議和意見信守諾言，將St. Jude建立為重病兒童的希望燈塔。從那時起，他的子孫與許多其他有遠見卓識的領導者合作，激勵了新一代的St. Jude支持者。這種支持使得St. Jude發展為全球最大的兒科癌症研究醫院之一。

60年來，St. Jude的研究對正常細胞如何工作，以及其DNA內的變化如何導致癌症和其他兒童重大疾病的發展，有了深入的瞭解。這些知識已成為改進診斷與治療的基礎，有助於將兒童癌症的總體治愈率，從醫院開辦時的20%，提高到現在的80%以上。

St. Jude的科學家是他們所在領域中的高度被引用學者，為預防和治療流感和艾滋病毒/艾滋病(HIV/AIDS)等傳染病，以及非惡性血液病（包括鐮狀細胞病與X染色體重度綜合性免疫缺乏症，也稱為氣泡男孩症——一種罕見的可遺傳免疫缺陷），做出了大量貢獻。

未來60年的發展，將由正在進行的為期6年、耗資115億美元的St. Jude戰略計劃中概述的科學和臨床計劃所决定。該計劃的一個關鍵部分是將投資增至三倍，從而為St. Jude Global提供資金。這是於2018年啟動的計劃，旨在提高全球患癌症與其他重大疾病兒童的存活率。這項工作的一部分是St. Jude Global Alliance（St. Jude全球聯盟），一個由超過127家醫院、基金會、政府和合作夥伴組成的網路，在亞太與中國等七個地區之間共享資源並促進研究和知識轉移。

2021年12月，St. Jude啟動了全球獲取兒童癌症藥物平臺。該平臺與世界衛生組織(World Health Organization)合作創建了一個渠道，由St. Jude投資2億美元提供支持，為中低收入國家的參與中心提供不間斷的優質抗癌藥物供應。預計到2027年，該計劃將惠及50個國家多達120,000名的年輕癌症患者。

癌症 投資 低收入

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