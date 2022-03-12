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不怕生壞命，最怕改錯名

紐約訊
易經風水大師黃妤。
易經風水大師黃妤。

姓名將會伴隨人們的一生，姓名文化可以追溯到兩千年以前的遠古時代。在古代，姓名學都是只服務於當權者王室成員的，可以說是秘術。研究好姓名學，可以影響人們一生的運程及人生，這意味著一個稱心的名字對人們來說是非常重要的。一個人出生時，父母感受了天地之氣，為孩子取了一個與其八字磁場相同的名字，當文字被組合成姓名後，在長期的稱呼和書寫下產生了所謂的數字靈動力、磁場靈動力，這些所謂的靈動力將伴隨這個姓名一輩子。人與人相交的時候，簡單的一張名片、一個名字、一些數字，就可以瞭解這個人的性格、流年運勢、一生能量、人際關係、婚姻關係等，所以吉祥的名字不但能夠幫助人們的事業運途，更能影響人的性情及命運。

河洛姓名學是應用河圖的陰陽五行理論和洛書的九宮數理，將名字的筆劃分成天格、人格、地格、外格、總格等五格，來討論這個人的財運、婚姻關係、財庫、人際關係、一生能量、一生的好壞機會點。學習姓名學除了可以瞭解自己個人的個性、特質、流年運途起伏外，還可以作為幫助自己努力和視野操作經營的參考依據。

從數字看一個人的個性、看一個人的潛伏心性，這被稱為脾氣。脾氣是形容你心裡一個修為，所以姓名的數字象徵一個人的脾氣跟潛在的企圖心。姓名數字可以看到一個人的個性傾向、處事方式、態度行為、人格優缺點、先天吉運、事業專長、人生觀等，另外還可以在思想功能上看到潛伏著的內在，在關鍵時候可以自然地發揮出來，在行動功能上看到環境培養出來的行動力。

天格代表頭腦功能，人們從天格可以看到跟父母、上司、長輩的關係。數字裡面可以看到人的天賦和人的思考能力，更可以看到田宅和頭腦功能。有些女孩子結了婚以後，甚至可以在天格看到與配偶的緣份。

人格代表「我」、自己、「我」的本質、「我」的個性/脾氣/企圖心/身體健康狀況/運勢機會、「我」的福報，這些都跟事業有關。

地格是這輩子生下來所沒有的，包括人際關係、人的配偶/子女/部屬/晚輩/合夥人、人的感情。

姓名學上，人格與地格的數字顯示出你的天生福報與業力現象，彼此的互動關係也成為人們的思想功能與智慧，人格與地格的生剋關係，更是人們思想行動和人際關係的重要關鍵。各派的理論各有其說法，但是河洛九宮原理、內涵的河洛理數更是姓名學的重要指標。特殊數字的吉凶，例如首領數：21、23、29、33、39（女性忌用），準確度高。軍師數：20、22、26、28、31，是有計謀的數字。三角戀情數：16、17、25、26、32（數字越多越嚴重)。死不認錯數：12、20、22、27（在人格，以自己想法為主）。

易經河洛九宮姓名學速成班於4/3/2022在法拉盛啟揚活動中心開課，毎4堂收費$100，由易經風水大師黃妤老師主講。上課地址：133-29 41st Ave, 1/F, Flushing, NY 11355，報名電話：646-322-2932。

易經風水大師黃妤。
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八卦命理
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