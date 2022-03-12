電器貴！電器荒？ 中天電器華洋家居50%折扣出售頂尖Samsung和LG全新型號

中天電器華洋家居50%折扣出售頂尖Samsung和LG全新型號。

後疫情 時代，人力短缺、物價飛漲，無數供應鏈 斷裂，尤其電子晶片、芯片，奇缺無比。深受其害的除了汽車製造業外，家電行業也叫苦連連。價格高漲30%以上不說，還不一定有貨，在此艱難環境下催生出了一種新的生意，即出售原廠全新瑕疵品。全新冰箱、爐頭、洗碗機等商品，由於運輸過程中有所碰撞，出現刮痕、凹痕但完全不影響使用，廠家回收起來交給中間商統一出售。此種模式既環保又能解決電器貨荒，有需要的消費者也可以超低的折扣價（高達50%折扣）購得心儀電器；各取所需，無疑是雙贏的新生意模式。

一說起美國家電市場，除了眾多美國本土品牌外，有兩個韓國牌子也是名聲在外、深受消費者歡迎，那就是韓國巨頭Samsung（三星 ）和LG。同為韓國品牌，兩個牌子都不停地努力創新，推出的家電包括冰箱、爐頭、洗碗機、洗衣機等，均贏得消費者的一致好評，今天就來扒一扒這兩個品牌背後的故事。

三星集團無疑是韓國企業中的巨無霸，它涉及的商業領域包括但不僅限於電子、金融業、保險、生物製藥、建設、化工業、醫療等廣泛領域。三星電子作為三星集團旗下近百個子公司中最大的子公司，是最為一般大眾所熟悉的，因為它生產的產品滲透在普通人生活的方方面面。三星電子成立於1962年，60年間，三星不僅成為韓國民族企業之首，也早已衝向世界，趕超許多美國、日本的企業。

在國際上，三星電子獲獎榮譽無數。2005年，三星集團李健熙會長被美國Time雜誌評選為世界100大風雲人物。2010年，在美國《商業週刊》發表的2010年度「世界最具革新精神的企業」排名中，三星電子位居第11位。2011年，三星的品牌價值已經由2009年的175億美元增長為2011年的234億美元，並且被Interbrand公司評選為發展最快的國際品牌。2013年，在美國《福布斯》發表的2013年度「全球企業2000強」排名中，三星位居第20位。2017年，全球最賺錢企業排行榜發布，三星電子排名第五。自2006年以來，三星電子在國際權威設計競賽中共榮獲210個獎項，在設計領域得到較高的評價。三星在2009年IDEA上獲得8個獎項，成為獲得最多殊榮的企業，在iF上也是如此。

從這麼多的獎項和成就中不難看出三星的品牌質量及其創新的技術，難怪三星家電產品連續十幾年在美國家電市場的佔有額排名第一，說明消費者的眼睛是雪亮的。

同是韓國企業的LG，儘管不如三星那麼巨無霸、涉及那麼多領域，但多年來也是三星強而有力的對手，兩者維持著相愛相殺的關係，在競爭中有合作，激勵著兩大企業的進步。LG取名於該集團英文名字Lucky Goldstar Group中的兩個首字母。LG集團是韓國本土中創造眾多第一的集團，生產出韓國的首部收音機、電冰箱、電視機、洗衣機等家電產品，可見LG集團的創新創造能力不亞於三星。值得一提的是，雖然同為韓國世襲的大財團，但LG集團從來沒有出現爭產內鬥的情況，現在傳承到家族第四代，是韓國企業公信力和家族誠信排行榜上的第一名，完全是一股企業清流。

在韓國的商圈中有這麼一句話：三星的管理、現代的堅韌以及LG的人和，這是一個現代企業所應當擁有的三要素。三星集團以管理見長，現代集團以其堅韌不拔、百折不撓的精神見長，而LG集團著名的就是它的人和。

USave中天電器華洋家居代理了一批原廠全新但有表面刮痕損傷的大牌電器，主要為LG和Samsung，以低至50%的優惠出售，為華裔家庭謀福利。有興趣購買家電的華人朋友可親臨展廳選購看實物，地址：853 65th St， Brooklyn，NY 11220，查詢電話：718-833-7373。