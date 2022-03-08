五星評級法拉盛整齊牙科恢復開診周一至周五日間十時半至七時

整齊牙科金院長鄭重推薦瑞士氧化鋯植牙。

獲得患者五星評價的法拉盛 整齊牙科(Prime Smile Dental)，因應本市疫情 近來緩解好轉，診所恢復周一至周五日間十時半至七時開診，敬請各界聯絡預約。

該診所為迎接疫情減弱、鼓勵患者上門看診，加碼優惠項目，推出免費牙齒檢查：3D X光、植牙：植五顆送三顆(5+3=8顆)、德國和瑞典植牙：40%折扣(價值$3,000)、牙齒美白：$199(原價$500)，敬請各界多加利用，重建一口健康好牙。

與此同時，法拉盛整齊牙科鄭重推薦新科技瑞士氧化鋯植牙，其所用質材氧化鋯具穩定性，用於牙科植體上幾近完美，不但可增進植體色澤美觀，還能減少患者對金屬過敏，同時氧化鋯結晶的「抗損結構」亦可避免超微裂隙的擴大。

整齊牙科院長金博士(Dr. Daniel Kim)擅長瑞士氧化鋯植牙、數位導航植牙以及當天植牙。他指出，人工植牙對比傳統牙橋和假牙具有不可取代的優勢。植牙在外觀和功能上仿真度高、穩定結實、不易形成空腔，有助保持患者的自然笑容和面部形狀。若拿植牙與牙橋相比，植牙不會導致顎骨退化，並且植入時不需要支撐或損壞相鄰的健康牙齒。其他植牙比假牙更勝之處在於進食和說話時不會鬆脫，可以像天然牙齒一樣刷牙和用牙線。此外，植牙比假牙舒適，可以自由自在地啃咬和進食不同軟硬的食物，而且植牙比牙橋和假牙更可靠，長遠來看植牙結果會更成功。金院長補充，牙橋和假牙使用有年限，每隔幾年就需要頻繁更換，但植牙一勞永逸，一次搞定就終身受用，只需每隔一段時間微調，這些特點都使植牙比牙橋和假牙更為經濟實惠。

金院長還說，傳統牙橋和假牙手術 必須先拔除問題牙齒，待三、四個月傷口癒合後才能開始植牙重建。第二階段手術的第一個步驟，就是要在好不容易癒合的傷口上再鑽一個洞，植入人工牙根，然後再花三到六個月等待傷口癒合才能裝假牙，過程漫長複雜。然而如果運用最新CT-3D電腦掃描機，拔牙植牙同時進行，即牙醫在拔除患者問題牙齒的同時就可利用牙床自然留下的牙窩埋入新的植體（人工牙根），牙齦不易萎縮，牙肉癒合以後的型狀也更為飽滿，更有機會創造美麗的「M型曲線」。總之，這種「即拔即種」的植牙技術不用另外再鑽一個洞，患者也不必多挨一刀，可以節省一半以上的治療時間，也能提早恢復牙齒的咬合功能以及美好外觀。

取得紐約大學牙醫博士學位的金院長亦是哈佛大學植牙專科畢業生，出身三代牙醫世家，具備13年上萬顆植牙經驗，給予患者十足信心與保障。

「整齊牙科」提供全方位口腔醫療服務，紐約診所地址：35-35 149 St., #203, Flushing, NY 11354（北方大道與149街街口，公車Q13與Q28直達），電話：718-460-9441，開診：周一至五，10:30AM-7PM，網站：PrimeSmileDentalFlushing.com；新澤西診所地址：321 Broad Ave., Building F, #5, Ridgefield, NJ 07657，電話：201-313-2277，開診：周二四六，10AM-5PM，網站：AlignDentalCare.com。診所受理白卡、汽車保險及各類牙科保險(Dental PPO)，網站：www.primesmiledentist.com或aligndentalcare.com。