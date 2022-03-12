我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「取暖用油」每加侖破5元 美國東北民眾雪上加霜

佛州過春假 西點軍校6學生「吸毒過量」送醫

女西醫張麗智經驗豐富 提供全方位診療服務

紐約訊

位於華埠東百老匯11號(匯豐銀行樓上)11B室的內科全科家庭醫生張麗智女西醫診所，嚴格遵循CDC防疫疾控中心的清潔操作流程，對診所環境、醫療設備嚴格消毒，防止交叉污染，保障病人及工作人員安全，讓您看診放心有保障。張醫師為社區僑胞、移民鄉親提供內科全科、家庭醫生等專業醫療服務，敬請提早致電預約看診。

在華人社區長大的張麗智醫生對當地華裔居民的醫療問題十分熟悉瞭解，從小便立志長大學成後為華人服務回饋社區。她畢業於紐約大學(NYU)及紐約大學骨科醫學院，擁有美國內科專科全科特考文憑，在紐約北岸長島大學醫院駐院醫師培訓，經過內科醫學診斷和治療肝炎、季節性過敏症、糖尿病、高血壓，特別在肌肉骨骼系統專業培訓，同時多年在北岸長島大學醫院擔任內科主治醫生，具有多年的臨床經驗。

冠狀病毒病(COVID-19)和流行性感冒的病毒傳播方式相似，都可以在密切接觸的人(6英尺內)之間傳播。這些病毒會通過談話、打噴嚏或咳嗽時釋放的呼吸道飛沫或氣溶膠傳播，飛沫可能落入附近某個人的口鼻內或被吸入。如果一個人觸摸了帶有這些病毒的表面，然後再觸摸自己的口鼻或眼睛，也會導致病毒傳播。

北美的流感季通常發生在10月至5月之間，流感季期間，引起COVID-19和流感的病毒可能同時在社區傳播。如果發生這種情況，人們可能患上其中一種或同時患上這兩種疾病。冠狀病毒(COVID-19)和流行性感冒有許多相同的體征和症狀，包括：發熱、咳嗽、氣短、呼吸困難、疲倦、咽喉痛、流鼻涕、鼻塞、肌肉痛、頭痛、噁心、嘔吐(兒童中比在成人中更為常見)等，這兩種疾病的體征和症狀都是從無症狀、輕度症狀到重度症狀不等。檢測可以確定您可能感染了哪種病毒，並且有助於指導醫生進行適當的治療。

另外，肝病在東南亞、中國大陸非常普遍，許多僑胞過去在國內罹患肝病，其後雖然痊癒並成功申請移居美國，但基於體內的肝炎病毒未能完全清除，倘若掉以輕心，很容易演化成肝癌或肝硬化。由B型肝炎病毒引起的疾病簡稱B肝，B型肝炎病毒會引起肝臟病變，為很嚴重的肝臟感染性疾病。B型肝炎的病毒可經由受感染的母親生產時直接傳染給新生兒，或在兒童和成人間，經由直接接觸血液和其他體液散佈，例如：受污染的IV藥劑針頭、共用牙刷或刮鬍刀、刺青、與受感染的人士發生性關係等。

張醫生指出，肝病未病發時毫無徵兆或不適感，而一旦病發則已是末期，一切為時已晚。肝病唯一的預防方法是定期抽血檢查，在早期發現時及早治療。據統計數字顯示，肝癌是美國亞裔最常見癌症之一，高居第四位。

作為一位家庭專科醫生，亦是最先面對病人的「前哨尖兵」，病人一感到不適就會首先尋求家庭醫生診治。張醫生會根據其病徵來判斷該病人所患的疾病，及時施治；如發現有心臟病、腫瘤等問題，將及時轉介病人至其他專科醫生進行診治。張麗智醫生主治高血壓、高膽固醇、花粉敏感、心臟病、氣喘、頭暈、貧血、甲狀腺、皮膚病、肝病、腸胃病、尿道炎、感冒、風濕關節痛、婦科病、性病等，提供高科技電子血壓計免費測量血壓，附設入學及全身檢查、心電圖、肺功能測試、大小便檢驗、驗孕等，另提供花粉針、感冒針、肺炎針、肝炎針等各種預防注射服務。

女西醫張麗智內科全科家庭醫生診所地址：紐約華埠東百老匯11號(匯豐銀行樓上)11樓11B室，電話：212-966-9886，張醫生精通福州話、國、粵、英語，診治時間敬請致電預約，星期五、六休息，接受政府醫藥卡、老人卡及主要醫療保險，無保險者特別優惠。

女西醫張麗智精通福州話、國、粵、英語，以多年臨床專業經驗，為僑胞鄉親提供內科專科、全科及家庭醫生等診療服務，敬請致電預約問診。

高血壓 流感 醫療保險

上一則

不怕生壞命，最怕改錯名

下一則

CMP人力中心 現接受商家與機構申請雇用青少年暑期工

延伸閱讀

曲怡文參選州參議員 台山聯誼會等華人社團背書

曲怡文參選州參議員 台山聯誼會等華人社團背書
台商務特別入境簽證7日起放寬 抵台居檢縮短為10天

台商務特別入境簽證7日起放寬 抵台居檢縮短為10天
台灣能幫忙 僑領籲僑胞捐款支持烏克蘭

台灣能幫忙 僑領籲僑胞捐款支持烏克蘭
台灣7日起放寬商務特別入境簽證

台灣7日起放寬商務特別入境簽證

趙靖桉挑戰金兌錫 獲廣東僑胞聯合總會背書

趙靖桉挑戰金兌錫 獲廣東僑胞聯合總會背書

熱門新聞

費城梅菲爾社區母子三人遭襲擊。圖為發生地點的街區圖。（取自谷歌地圖）

紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人

2022-03-09 12:08
最新數據顯示，Omicron變種病毒的一個亞種BA.2正在攻占紐約州。圖為紐約曼哈頓街頭廣告呼籲人們踴躍接種疫苗。(路透)

Omicron變種病毒亞種BA.2 紐約州現蹤

2022-03-08 14:04
警方懷疑83歲連環殺手是無頭女碎屍案兇手。資料照。(記者胡聲橋/攝影)

紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手

2022-03-10 13:19
紐約大學學生頻遭攻擊，四起案件中三起受害者為亞裔。(記者張晨／攝影)

紐大學生頻遭攻擊 4受害者中3人為亞裔

2022-03-06 15:26
一場風暴將在本周末12日(周六)至13日(周日)來襲紐約市，預計從9日開始，氣候將變得更多變與潮濕。(Getty Images)

夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴

2022-03-09 13:59
嫌犯杰弗斯作案時的影像。(警方提供)

地鐵站再爆攻擊…非裔撞人掄鎚 華男頭破血流

2022-03-10 02:30

超人氣

更多 >
CPI飆7.9% 通膨創40年新高…專家警告：美邁向經濟衰退

CPI飆7.9% 通膨創40年新高…專家警告：美邁向經濟衰退
烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利

烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利
開戰Day16／英國再出手 挺普亭入侵386名俄國議員遭制裁

開戰Day16／英國再出手 挺普亭入侵386名俄國議員遭制裁
華爾街徵才 大學畢業生起薪10萬 老鳥不滿：太瘋狂

華爾街徵才 大學畢業生起薪10萬 老鳥不滿：太瘋狂
洛杉磯華埠街頭無端遇襲 華男被刺十多刀重傷

洛杉磯華埠街頭無端遇襲 華男被刺十多刀重傷