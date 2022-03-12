女西醫張麗智經驗豐富 提供全方位診療服務

位於華埠東百老匯11號(匯豐銀行樓上)11B室的內科全科家庭醫生張麗智女西醫診所，嚴格遵循CDC防疫疾控中心的清潔操作流程，對診所環境、醫療設備嚴格消毒，防止交叉污染，保障病人及工作人員安全，讓您看診放心有保障。張醫師為社區僑胞、移民鄉親提供內科全科、家庭醫生等專業醫療服務，敬請提早致電預約看診。

在華人社區長大的張麗智醫生對當地華裔居民的醫療問題十分熟悉瞭解，從小便立志長大學成後為華人服務回饋社區。她畢業於紐約大學(NYU)及紐約大學骨科醫學院，擁有美國內科專科全科特考文憑，在紐約北岸長島大學醫院駐院醫師培訓，經過內科醫學診斷和治療肝炎、季節性過敏症、糖尿病、高血壓 ，特別在肌肉骨骼系統專業培訓，同時多年在北岸長島大學醫院擔任內科主治醫生，具有多年的臨床經驗。

冠狀病毒病(COVID-19)和流行性感冒的病毒傳播方式相似，都可以在密切接觸的人(6英尺內)之間傳播。這些病毒會通過談話、打噴嚏或咳嗽時釋放的呼吸道飛沫或氣溶膠傳播，飛沫可能落入附近某個人的口鼻內或被吸入。如果一個人觸摸了帶有這些病毒的表面，然後再觸摸自己的口鼻或眼睛，也會導致病毒傳播。

北美的流感 季通常發生在10月至5月之間，流感季期間，引起COVID-19和流感的病毒可能同時在社區傳播。如果發生這種情況，人們可能患上其中一種或同時患上這兩種疾病。冠狀病毒(COVID-19)和流行性感冒有許多相同的體征和症狀，包括：發熱、咳嗽、氣短、呼吸困難、疲倦、咽喉痛、流鼻涕、鼻塞、肌肉痛、頭痛、噁心、嘔吐(兒童中比在成人中更為常見)等，這兩種疾病的體征和症狀都是從無症狀、輕度症狀到重度症狀不等。檢測可以確定您可能感染了哪種病毒，並且有助於指導醫生進行適當的治療。

另外，肝病在東南亞、中國大陸非常普遍，許多僑胞過去在國內罹患肝病，其後雖然痊癒並成功申請移居美國，但基於體內的肝炎病毒未能完全清除，倘若掉以輕心，很容易演化成肝癌或肝硬化。由B型肝炎病毒引起的疾病簡稱B肝，B型肝炎病毒會引起肝臟病變，為很嚴重的肝臟感染性疾病。B型肝炎的病毒可經由受感染的母親生產時直接傳染給新生兒，或在兒童和成人間，經由直接接觸血液和其他體液散佈，例如：受污染的IV藥劑針頭、共用牙刷或刮鬍刀、刺青、與受感染的人士發生性關係等。

張醫生指出，肝病未病發時毫無徵兆或不適感，而一旦病發則已是末期，一切為時已晚。肝病唯一的預防方法是定期抽血檢查，在早期發現時及早治療。據統計數字顯示，肝癌是美國亞裔最常見癌症之一，高居第四位。

作為一位家庭專科醫生，亦是最先面對病人的「前哨尖兵」，病人一感到不適就會首先尋求家庭醫生診治。張醫生會根據其病徵來判斷該病人所患的疾病，及時施治；如發現有心臟病、腫瘤等問題，將及時轉介病人至其他專科醫生進行診治。張麗智醫生主治高血壓、高膽固醇、花粉敏感、心臟病、氣喘、頭暈、貧血、甲狀腺、皮膚病、肝病、腸胃病、尿道炎、感冒、風濕關節痛、婦科病、性病等，提供高科技電子血壓計免費測量血壓，附設入學及全身檢查、心電圖、肺功能測試、大小便檢驗、驗孕等，另提供花粉針、感冒針、肺炎針、肝炎針等各種預防注射服務。

女西醫張麗智內科全科家庭醫生診所地址：紐約華埠東百老匯11號(匯豐銀行樓上)11樓11B室，電話：212-966-9886，張醫生精通福州話、國、粵、英語，診治時間敬請致電預約，星期五、六休息，接受政府醫藥卡、老人卡及主要醫療保險 ，無保險者特別優惠。

女西醫張麗智精通福州話、國、粵、英語，以多年臨床專業經驗，為僑胞鄉親提供內科專科、全科及家庭醫生等診療服務，敬請致電預約問診。