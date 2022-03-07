精典牙科提供一站式全方位牙科服務聚齊牙周、根管、正畸三大專科

黃磊牙醫博士專精微創無痛植牙和隱形矯正，連續三年被美國消費者協會評選為全美頂級牙醫，並被Invisalign隱形矯正評為鑽石級全美排名前1%的頂級醫生。

由著名齒科口腔專家黃磊牙醫博士主理的精典牙科，在其原有的微創植牙和隱形矯正的傳統優勢上，新增加了牙周治理、根管治療、正畸矯正三大專科，解決了多數患者就醫難、四處轉診、複雜問題無處投醫等難題，為廣大患者提供一站式全方位高品質的牙科服務。目前精典牙科週一至週六開診，為滿足日益增長的患者需求，從2月中旬起更是增加周日。一周7天開診，為社區提供及時、便捷、高品質的牙科服務。

強勢加盟的三大專科醫生包括正畸矯正專科(Orthodontist)Dr. Courtney Fong、根管治療專科(Endodontist)Dr. Robert Davidson和牙周病專科(Periodontist)Dr. Rebecca Goldman。Dr. Courtney Fong畢業於久負盛譽的哈佛醫學 院，有十餘年兒童成人鐵絲矯正和隱形矯正的臨床經驗，尤其擅長兒童及青少年的鐵絲矯正。Dr. Robert Davidson畢業于紐約州立大學牙醫學院，專精複雜的根管治療，手法又快又准，有二十多年豐富的臨床經驗，對於複雜的大牙根管治療只需一次就診，一個小時即能完成手術 。Dr. Rebecca Goldman畢業於波士頓大學醫學院，在紐約大學完成為期三年的牙周病專科，擅長治理複雜的牙周問題，提供牙周手術、鼻竇提升、全口植牙、美容性手術等高精尖的牙科手術。

值得一提的一大福音是，對於全口無牙、多顆缺牙、多顆牙齒鬆動的患者而言，精典牙科提供最先進的全口植牙方式，一天之內快速重建，無需冗長的補骨植牙。利用3D斷層掃描X光、手術導引範本及數位元化的術前模擬，讓全口植牙療程精準快速且安全性高，當天就能裝上臨時假牙，治療更兼美觀，讓您迅速恢復自信笑容，即刻重回美食的懷抱。相比較於傳統植牙手術，全口植牙治療過程較短，費用也更經濟實惠。

黃磊牙醫博士專精微創無痛植牙和隱形矯正，已有上萬例種植牙和幾千例隱適美Invisalign的成功經驗，是皇后區首屈一指的專家，連續三年被美國消費者協會評選為全美頂級牙醫(America's Top Dentist)，並被Invisalign隱形矯正評為鑽石級全美排名前1%的頂級醫生(Diamond Level National Top 1% Invisalign Provider)，成為法拉盛及長島地區唯一一位獲此殊榮的華人家庭牙醫。

為精確檢測患者牙齒，精典牙科不吝成本購進昂貴設備，其中之一是iTero數位化3D口腔掃描儀。該設備好似「天眼」一般，360度方位檢測，對牙齒所有狀況，包括咬合密度、對稱性、蛀牙等一目了然。患者如果每半年掃描一次，牙齒動了多少度/零點幾毫米、咬合重力是否有變化等，均可輕鬆發現。牙齒的損傷也不是孤立存在的，和整個口腔健康息息相關，只有全方位診療以及從根源上治療，才能讓患者最大程度受益。

精典牙科接受第一保健、飛達利斯、親情保健等政府保險 以及各類PPO等絕大部分私人保險，對無保險者更是另有特價優惠，可提供12個月無利息、0%分期付款的特惠計畫以及各項優惠全家參加的牙齒保健計畫。診所從2月中旬起一周7天開診，長期提供各種特惠活動，讓華裔常保口腔健康。如有更多問題，歡迎致電垂詢，並請登錄精典牙科網站：www.BrightRayDental.com，查閱更多牙齒口腔保健資訊。「精典牙科」地址：131-07 40th Road, Level 5(天景商場內5樓天景醫療中心), Unit 36, Flushing, NY 11354，電話：718-888-1817，診所精通國、滬、粵及英語。