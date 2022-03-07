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葉浩痛症專科專精各種痛症康復醫療

紐約訊
葉浩痛症康復理療專科醫療復健，設備先進齊全，醫生及醫療團隊學歷經歷豐富，提供全方位復健醫療服務。
葉浩痛症康復理療專科醫療復健，設備先進齊全，醫生及醫療團隊學歷經歷豐富，提供全方位復健醫療服務。

由葉浩醫學博士（Hao Ye, MD）所主持的「痛症康復科專科」，為提供病患更安全的診療環境，診所每日定時防疫消毒、防護裝備到位，以期提供最佳的復健醫療安全服務品質。該診所有全方位的嶄新環境、寬敞舒適的候診廳和治療區、良好的通風及採光、齊全的復健設施、整潔乾淨的衛生品質，為保持社交安全接觸，敬請電話預約，安排適當人數就診復健。

葉浩醫生擁有美國痛症康復科特考文憑，學歷經歷豐富，目前除了任職愛恩斯坦醫學院附屬醫院臨床教學導師之外，還是紐約皇后醫療中心復健科主治醫師。葉浩醫生最為社區稱道的是親自看診病患，提供最專業認真的全方位痛症康復醫療服務。葉醫師表示，疼痛的原因很多，由於壓力、職業、年齡、姿式不良等導致頸、背、四肢、關節痛症及麻痹，若缺乏精確的診斷、對症治療，可能會造成終身難以治療的頑疾。該診所全新裝潢，醫療復健設備齊全，有多位西醫執照理療師及執照中醫針炙理療師駐診，專精各類痛症、關節炎、運動創傷、手足麻木、四肢無力、行動困難、骨科手術後及中風復健、物理治療、痛點封閉、骨膠原注射、神經肌電超聲檢測等。

葉醫生為讓病患方便就醫並避免轉介至大型醫院的不便，引進醫院專用的最新「電腦程式控制定點定向頸椎腰椎牽引機」，以電腦程式控制，施行定點定向牽引拉直屈曲、扭傷的頸椎腰椎等疾病，如腰椎間盤突出症、腰扭傷、腰椎小關節紊亂、腰椎滑脫、頸椎病等，讓病患來一趟診所即能達到診療效果。醫生表示，許多痛症治療嚴重的可能需要進行手術，但會有一定的風險，若痛症能早期以非手術治療並適當進行定期復健，則是最安全的選擇。「電腦程式控制定點定向頸椎腰椎牽引機」可以根據傷勢的嚴重程度，由受過專業訓練醫生和護理人用科學儀器精準設定牽引，從而適度適力地伸展患者脊柱，以減輕背部、頸部、腿部疼痛，可以說是一個最有效的復健方式。

該中心備有最新科技的治療儀器（如神經肌電圖檢查），提供膝關節軟骨膠原注射、關節和痛點打針及各種物理治療，包括電療、蠟療、超聲波治療、針灸、推拿、牽引等。該診所還治療各類痛症、關節炎/痛、運動創傷、坐骨神經痛以及手腳麻痹無力、行動困難、中風、受傷、車禍後康復及手術後復健等。

葉浩痛症康復理療專科接受老人卡和各種主要醫療保險，無保險者看診優惠。診所地址：38-08 Union St, #10A, Flushing, NY 11354（法拉盛友聯街109警察局斜對面），電話：718-321-0886。

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