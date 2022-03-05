AARP 接受 2022 年社區挑戰撥款申請 該年度計劃旨在使當地社區更適合居住

AARP接受2022年社區挑戰撥款申請，該年度計劃旨在使當地社區更適合所有年齡段的人居住。

華盛頓——美國退休 人員協會邀請全國各地的地方組織和政府，申請2022年美國退休人員協會社區挑戰贈款計劃。從現在起到3月22日，贈款資助快速行動項目，通過改善公共空間、交通等方式，幫助社區長期變得更宜居、住房、公民參與、多樣性和包容性等。該計劃現已進入第六個年頭，是AARP全國宜居社區計劃的一部分。該計劃支持城市、城鎮、社區和農村地區，為這些地區成為宜居之地而努力。

「到2030年，五分之一的美國人將達到65歲或以上，但許多社區可能還沒有準備好滿足所有年齡和能力的居民的需求」，美國退休人員協會執行副總裁兼首席宣傳與參與官南希·利蒙德(Nancy LeaMond)說，「AARP社區挑戰賽證明，通過支持當地領導人和組織、加強社區的努力，我們可以提高年輕人、老年人和介於兩者之間的每個人的生活質量。」

今年，該計劃將特別關注幫助社區利用新的聯邦法律（如《美國救援計劃法》和《基礎設施投資 和就業 法》）提供的資金。

自2017年以來，AARP通過社區挑戰向所有50個州、哥倫比亞特區、波多黎各和美屬維爾京群島的非營利組織和政府實體，向800多個項目提供了超過930萬美元的資助。該計劃為所有類型的社區提供直接支持，包括農村、郊區和城市社區，特別關注50歲及以上人群的需求。以前的項目通過獲得公共和私人資助者的額外支持，鼓勵整個社區進行類似的改進，推進地方政策以及促使居民和地方領導人參與倡導變革，從而實現了長期進展。

AARP將優先考慮具有包容性、解決差異、直接參與志願者、支持50歲及以上居民並旨在實現以下一項或多項成果的提案：通過《美國救援計劃法》、《基礎設施投資和就業法》等法律，支持社區努力建立參與並利用新聯邦計劃下的可用資金；創建充滿活力的公共場所，改善開放空間、公園和其他便利設施；提供一系列交通和出行選擇，以提高連通性、步行性、騎自行車性、尋路、交通選擇和道路改善；支持一系列住房選擇，以增加可獲得和可負擔選擇的可用性；確保關注多樣性、公平和包容性，同時改善社區的建成和社會環境；通過創新和切實的項目增加公民參與，將居民和當地領導人聚集在一起應對挑戰並促進更大的包容感；其他社區改進，包括衛生服務、社區發展和冠狀病毒大流行的恢復。

社區挑戰對501(c)(3)、501(c)(4)和501(c)(6)非營利組織和政府實體開放，其他類型的組織將根據具體情況進行考慮。贈款的範圍從用於小型短期活動的數百美元到用於大型項目的數萬美元不等。

申請截止日期為美國東部時間2022年3月22日下午5點，所有項目必須在2022年11月30日之前完成。要提交申請並查看過去的受資助者，請訪問：www.AARP.org/CommunityChallenge。

AARP是美國最大的非營利、無黨派組織，致力於讓50歲及以上的人能夠選擇他們隨著年齡增長而生活的方式。AARP在全國範圍內擁有近3800萬會員，加強社區並倡導對家庭最重要的事情：健康安全、財務穩定和個人成就感。AARP還製作全國最大的發行量出版物：AARP The Magazine和AARP Bulletin。要瞭解更多信息，請訪問：www.aarp.org、www.aarp.org/espanol，或在社交媒體上關注：@AARP、@AARPenEspanol、@AARPadvocates、@AliadosAdelante。