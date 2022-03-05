洗碗機利用高溫高壓水柱噴射碗碟上的油漬使其脫落，乾淨、省事、衛生。

對於喜愛在家烹飪的華裔 家庭來說，沒什麼比選購稱心的廚房電器更重要、更能享受在家烹飪的家庭之樂。在現今科技智能技術的加持下，廚房家電功能越來越齊全與人性化，各種廠牌、款式、功能的家電很容易讓人挑花了眼。到底各類家電有什麼選購技巧呢？一篇文章幫你明智選購。

1.冰箱

選購冰箱的重點就是容量，越能裝越好。美國家電一般以cu.ft來衡量冰箱的容量，數值越大越好，不過也不能一味追求容量大。

選購冰箱時，首先要丈量放置冰箱的空間大小、寬、高、深等尺寸數值。一般較小的廚房會為冰箱預留30"的寬度，這寬度可供選擇的冰箱大多數是上下兩門冰箱（Top Freezer或者Bottom Freezer），上為冷藏室，下為保鮮室。這種冰箱空間不算大，一般高度為65寸左右，但如果高度空間足夠，可購買較高的型號，增加縱向儲存容量，如69寸甚至84寸。然而，特別高度的冰箱價格往往不斐，相比$500至$900的普通30寸冰箱價格，特高冰箱的價格可以高達$7000。

對比下，寬度為36寸的冰箱款式選擇就更豐富一點了。款式有side by side（對立雙門冰箱）、French door（法式雙門）、上下兩門寬以及最新推出的法式雙門雙冷凍抽屜新款式。對於大家庭來說，36寸寬的冰箱更能迎合家用需求，不但容量夠大，空間功能也更加細化；像冷藏區，可將熟食（放置雪糕、餃子 等）和生鮮（放置生肉、未加工海鮮等）分開放置，更加衛生、有條理。另外，36寸冰箱有一個counter depth的選項，追求美觀的屋主選購冰箱時應注意此項。所謂counter depth（檯面版深度）意思是指，冰箱的深度是否與廚房檯面的深度相約。如果所購冰箱沒有符合此項，那冰箱的深度便會是full depth（全深度），換句話說，冰箱將會比檯面版突出一大截，從視覺上冰箱整體突出，影響整體廚房美觀。

冰箱容量在適合尺寸的範圍內當然越大越好，但應選擇Energy Star（能源之星）型號。凡帶有Energy Star標誌的電器，表明該產品在同等功率下更省能源（電或燃氣）。選購Energy Star電器不但能節省一大筆能源費用，而且更環保，可以為保護地球出一份力。

2.爐頭

選購爐頭的重點是火力。不同於其他族裔，華裔家庭烹飪時少不了煎炒煮炸，這樣的烹調方式對火力是有要求的。美國爐頭以BTU來衡量火力大小，BTU越大，爐眼火力越大。美國爐頭一般有5個爐眼，分別有大、中、小三種不同的火力。華人 家庭一般需要起碼火力為12000BTU的爐眼來炒菜，能有15000BTU當然更加好，其他中小火爐眼則可以用於燉煮煲湯。

另外，選購爐頭也應該考慮是否需要烤箱。美國常見爐頭是與烤箱一體的，但對於很多傳統的中國家庭而言，烤箱的利用率為零，最后往往淪為放置炒鍋和湯鍋的儲物間。較少使用烤箱的家庭，可以購置灶台，安裝櫥櫃在下方，這樣既增加儲物空間，廚房也更一體化。

3.洗碗機

有一個說法，不和諧的家庭與美滿的家庭之間只差了一台洗碗機，雖然聽著好笑，但也道出了洗碗機的重要性。有多少家庭為了餐後誰洗碗的問題而鬧矛盾，一桌髒碗碟也確實很容易讓人犯懶。美國家庭安裝洗碗機是必要的，房子出售時也會影響買家購買欲。

很多華裔家庭擔心洗碗機的清潔功能，總覺得洗碗機洗不乾淨碗碟，特別是盛載中餐的碗盤。其實現在的洗碗機清潔力是十分驚人的，應對最油膩的中式髒碗碟也綽綽有餘。洗碗機的原理是利用高溫高壓水柱噴射碗碟上的油漬使其脫落，再輔以洗潔精去油去污，達到洗碗殺菌的作用；清洗完成后洗碗機會自動烘乾，避免殘留的水分在碗盤上滋生細菌。使用洗碗機乾淨、省事、衛生，真想不出拒絕它的理由。

美國一般洗碗機的尺寸是24寸標準，選購洗碗機應選有Energy Star（能源之星）的型號，可省水省電。另外應當考慮口碑佳的品牌，像Bosch、Miele、Samsung、GE、Whirlpool等，都是有口碑的大牌子。

在物價飛漲的美國市場，家電的價格簡直像是坐了火箭炮一樣地往上飛，上漲了不止一星半點，高達30%之多。USave中天電器華洋家居在這樣的環境下，代理了一批原廠全新但有表面刮痕損傷的大牌電器，包括LG和Samsung，以低至50%的優惠出售，這無疑是為華裔家庭謀福利。有興趣購買家電的華人朋友可親臨展廳選購看實物，地址：853 65th St, Brooklyn, NY 11220，查詢電話：718-833-7373。