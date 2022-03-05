慈濟基金會 免費 SAT 加強班 3/8 開課

慈濟基金會志業，力邀天下善士同耕一方福田，勤植萬蕊心蓮，同造愛的社會。

慈濟基金會紐約分會與臺灣慈濟大學姐妹校聖若瑟學院(St. Joseph's College New York)為服務社區，每年合作開辦SAT 加強班。今年新班訂於3月8日起開課至4月26日結束，疫情期間為保學員的健康，今年將於ZOOM線上教學，希望幫助華裔高中生加強SAT成績。名額有限(20名)，限11或12年級生優先，請盡早洽詢報名。

慈濟基金會紐約分會近年來每年都會和知名大學合作，開設免費SAT加強班。今年的班次訂於3月8日起開課至4月26日共八週，上課時間為每週四晚上4:15PM至6:15PM，上課地點為慈濟紐約分會法拉盛 會所。師資特聘St. Joseph's College New York聖若瑟學院老師主講教授，課程免費但學生需自備教科書。為提供高品質教學，以小班20人為限，額滿為止，請早洽詢。

慈濟基金會(Buddhist Compassion Relief Tzu Chi Foundation)於1966年成立於臺灣花蓮，由臺灣證嚴法師創辦，是一個全球性非營利慈善組織。超過半個世紀以來，志業包括：慈善、醫療、教育、人文四項，統稱為「四大志業」；另投入國際賑災、骨髓捐贈、社區志工、環境保護，此八項同時推動，稱之為「一步八法印」。慈濟迄今已經援助全世界97個國家，美國是慈濟在海外的第一個據點。30多年來，除了位於南加州的美國總會之外，慈濟在全美國還有57個分支聯點，提供各種社區服務。慈濟在美東地區的會務於1991年在紐約市展開，紐約分會除了法拉盛會所之外也有長島 分支會、波士頓聯絡處、華埠聯絡處、布碌崙聯絡點、東長島聯絡點等地，為紐約州、佛蒙特州、新罕布夏州、麻塞諸塞州、康乃狄克州、緬因州、羅德島州等地服務。

慈濟紐約分會法拉盛會所免費SAT加強班報名電話：718-888-0866(10:30AM至5:00PM)；上課地點：慈濟紐約分會法拉盛會所；地址：137-77 Northern Boulevard, Flushing，NY 11354。