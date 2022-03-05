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「明星牙科中心」法拉盛布碌崙三診所 提供全方位牙科服務

紐約訊
國際口腔植牙專科醫學院院士——葉明琦牙醫博士，提供最佳的無痛植牙和隱形矯牙服務及手術拔智齒治療。
國際口腔植牙專科醫學院院士——葉明琦牙醫博士，提供最佳的無痛植牙和隱形矯牙服務及手術拔智齒治療。

「明星牙科中心」牙醫團隊彙集頂尖技術牙科專家、經驗豐富專科醫師、世界頂級牙科技術和設備，符合國際品質認證標準，為社會提供優質的服務。明星牙科持續為病人和客戶提供優越和有效率的服務，服務全面，從急症治理到口腔修復服務，都能一站式滿足客戶對於牙科服務的需求。明星牙科中心旨在為患者提供專業、安全可靠和價錢合宜的牙科服務。

由畢業於波士頓大學、紐約聖保醫院醫師葉明琦牙醫博士（Mitchell Yeh, DMD）與同是國際口腔植牙專科醫學院院士的簡世鴻博士（Alan Chien, DDS）及哥倫比亞大學假牙專科牙醫葉明瑋博士（Vivian Yeh, DDS MS）共同主理的「明星牙科中心」，位於布碌侖和法拉盛。中心擁有美國名牌大醫院且豐富經驗的專科牙醫，呂俊毅牙醫博士(Charles Lu, DDS)、兒童齒科專科醫生葉一荷牙醫博士(Lily Y Ye, DDS MSc)、鄭志鴻牙醫博士(Albert Cheng, DDS)和吳國雋牙醫博士(Jonatha Wu, DDS)等多位通曉多種語言的醫生們和護士們，提供患者細心親切的協助，為華人提供最完善最有水準的牙齒治療、技術及保養，精治各種牙患，解決所有齒科問題。

從事牙齒美容技術的葉明琦醫生不但有扎實的口腔醫學理論，精通人工植牙、杜牙根、隱形牙齒矯正、牙齒美容修復技術，還知道牙齒治療、牙科材料等各個領域的最新進展。葉明琦醫生經驗豐富，治療超過數千個案例，成功率接近100%。此外，「明星牙科中心」為了患者安全，採用最先進微創植牙的科技——3D電腦斷層微創植牙（CBCT）。牙醫師運用牙科專用3D電腦斷層掃描，不需切開牙齦就可以知道牙床骨深度、厚度、角度、神經、血管、鼻竇等的所在位置，同時進行微創植牙，在電腦中建構出植牙區的立體結構概念後，進行事前診斷評估，在不翻開牙肉的情況下精確進行手術

「明星牙科中心」採用的是美國頂級FDA標準的植牙系統，擁有卓越的初期穩定性，親骨性強、癒合最快，讓您展現最佳的儀表和笑容。「明星牙科中心」設有矯牙、隱形矯牙、漂白牙齒等服務，更精於手術拔智齒、無痛治療、特效一小時牙齒急速漂白、急診止痛、發炎敏感、牙套、各類活動假牙、補牙洗牙、牙周手術、美容牙科、根管治療、抽牙神經、兒童牙病、各類牙患等。「明星牙科中心」採用高規格無菌消毒，嚴格按照美國疾病防治中心的清潔操作流程完成消毒工作。高標準防疫措施，保障病人及工作人員的安全，讓您看診更安心且有保障。

明星牙科診所布碌崙地址：8大道58街837號6樓及地下室（8夾9大道），6樓牙科中心預約看診電話：718-686-9888，地下室牙科中心預約看診電話：718-686-9898；法拉盛地址：39-16 Prince Street, Unit M52, Flushing, NY 11354（法拉盛王子街One Fulton Square），預約看診電話：929-266-9888；網址：http://www.brilliantdentalpc.com。

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