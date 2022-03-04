KEC Academy暑期課程豐富耶魯寫作名師執教紐約時報暑期寫作競賽課

KEC Academy的暑期安排內容豐富、精彩紛呈，其中由大師級寫作名師Dr. Jeffrey執教的紐約時報 暑期寫作競賽課更是王冠上的明珠。該寫作競賽課共安排兩期，第一期6/10-7/14，第二期7/15-8/18，越早報名折扣越大，請報名從速。

近年來的經驗和資料都表明，學術成就是同學們申請名校非常重要的一個指標。《紐約時報》的暑期寫作競賽，為同學們提供了一個非常好的展示自己能力的機會。能夠在這個寫作競賽中獲獎，將會是大學申請材料中最吸引眼球的閃光點。

KEC Academy的寫作導師Dr. Jeffrey畢業於耶魯大學 英文系，擁有英國劍橋大學文學碩士及加州大學 伯克利分校英文博士學位。Dr. Jeffrey有豐富的寫作和教學經驗，多年來指導學生參加作文競賽並獲得多個獎項，學生被耶魯等名校錄取。在2021年暑期紐約時報競賽中，KEC每一周都有學生在強手如林、來自世界各地的參賽學生中千里挑一、脫穎而出，並最終獲得獎項。在紐約時報總共10個第一名獲獎者中，KEC學生就獨佔兩名。

在課堂上，Dr. Jeffrey將講授競賽文章寫作的技巧和特點、參加競賽需要注意的問題和相應的方法等。在老師的指導下，同學們選擇合適的文章，對文章進行分析和討論，通過頭腦風暴決定自己寫作的角度和邏輯，梳理自己的觀點和表述形式，並最終通過運用已有的寫作能力和在課堂上學到的技巧，構思和創作自己的作品。學生的初稿在老師的點評指導和同學們互相的評價中，將得到進一步的修改和完善。學生們可以每週遞交一篇文章參賽。

《紐約時報》寫作競賽課共安排兩期，第一期6/10-7/14，第二期7/15-8/18，每週兩次課（1.5小時）。同學們可以根據自己的時間選擇參加一期或者兩期的課程，線上小班授課，時間都在下午4點以後，不影響學生其它暑期安排。名額有限，越早報名折扣越大，請報名從速。KEC Academy常年提供一對一和一對二私教，報名請查看網站註冊網頁：www.kec-academy.org/register，歡迎家長聯繫：732-200-5850、[email protected]。