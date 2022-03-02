降低能源費用提供省電小貼士

帳單中有許多無形中的陷阱，要多加注意。

進入華人 市場服務多年的環球能源(Global Energy)長年為商業用戶作能源爭取最低的價格，讓商家們在能源成本上達到有效的控管、降低成本。然而，觀念重於手段，唯有養成節約能源的觀念，才是最根本之道。

環球能源公司旗下的華人代表Jessie，長年來她在華人社區服務了無數的商家，從帳單的比較到供應商(Supplier)的選擇。替商家們真正達到節省成本的目的。Jessie同時也協助民眾進行節約能源教育 。

Jessie表示，通過許多家庭或企業周圍的簡單小改變，就能減少能源消耗並節省更多金錢。例如讓太陽照進屋裡來，減少對人工照明的需求。還有當您洗衣服時，可以考慮用冷水。市場上有賣冷水用的洗衣液，將洗衣機的水溫設置從熱Hot切換到冷Cold，可將能源消耗減少一半。而當您伏案工作許久後，起身活動時，或吃午餐時，請讓您的電腦也休息一下：將電腦設置為在20分鐘不活動，即進入「休眠」狀態。另外就是聰明地使用洗碗機。儘量等裝滿髒盤碗後再洗，避免使用特殊模式，風乾模式。

容易忽略的一點，就是小心「吸血鬼電壓」。即使關閉電子設備，許多電子設備也會繼續消耗功率， 使用完後務必拔掉設備插頭。購買電器請尋找能源之星。 能源之星產品經過獨立認證，可以節省能源而不會犧牲美好的使用體驗。

環球能源負責的就是能源公司的供應部分。在有競爭的情況下，環球能源提供的價位總是更具競爭性；因為紐約公共服務委員會消費者協會認為，有競爭，才會為用戶帶來更為公平低廉的價格和優質的服務。消費者(用戶)也就是最後的得利者。

最根本之道，就是消費者收集近期的能源帳單致電環球能源公司做個比較，找出最適合自己的費率，該公司絕非直銷公司，守信重口碑。提供低廉的價格、帳單高透明度、無隱藏費用、保證持續優質的供應服務。

該公司中文諮詢專員Jessie，電話：646-508-5086，官網：www.globalenergyllc.net。