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野花牌綠蜂膠Apiario Silvestre助益血管年輕

紐約訊
巴西第一名牌野花牌綠蜂膠淨濃度為85%，擁有超高類黃酮含量，酚多體佔3.5%，無蜂蠟無酒精，是世界公認的最佳品質。
巴西第一名牌野花牌綠蜂膠淨濃度為85%，擁有超高類黃酮含量，酚多體佔3.5%，無蜂蠟無酒精，是世界公認的最佳品質。

隨著年齡的增長，人體血管不斷發生退行性改變，可導致血管變窄變脆，造成腦出血、腦梗塞、冠心病、高血壓等危險。注重血管彈性的保養並積極採取預防保健措施，可有效降低心腦血管疾病發生的風險。綠蜂膠Apiario Silvestre富含多種功能因數和大量活性物質，特別是黃酮、萜烯類等，成就了它廣譜的藥理特性和對防治心腦血管病的顯著療效，對於維護血管健康、保持血管年輕化效果顯著。

野花牌綠蜂膠是蜂膠中的王者、巴西第一名牌，擁有世界公認最佳品質。野花牌綠蜂膠有著自1982年以來最悠久的生産歷史，有效成分含量業內最高，淨濃度85%，擁有超高類黃酮含量，酚多體佔3.5%，無蜂蠟無酒精，不含任何重金屬有害元素。其功能包括：

1.強化整體免疫功能。綠蜂膠是一種天然的高效免疫增強劑，能刺激機體的免疫機能、增強巨噬細胞的活力，這是綠蜂膠防病抗病的基礎，也有助降低心腦血管疾病的發生率。

2.抗氧化清除自由基。人體代謝產物自由基可使脂類物質變成過氧化物，沉積在血管壁上導致血管變硬、通道變窄，容易形成堵塞並引起血管破裂。過剩的自由基還會作用於DNA，使細胞癌變或死亡。綠蜂膠中的黃酮類、萜烯類等物質具有很強的抗氧化性，能有效清除過剩自由基，同時還能顯著提高機體內的超氧化物歧化酶(SOD)的活性，阻止脂質過氧化。

3.保護和維持血管年輕化。綠蜂膠對輔助治療心腦血管疾病有明顯效果，能有效改善毛細血管的通透性、遏制血管硬化、改善微循環，並有明顯降血脂、降血糖、降血壓的作用，從而防治多種心腦血管疾病。綠蜂膠中的眾多功能因數協同作用，能淨化血液、清除斑塊和沉澱，再加上其抗氧化、抗菌消炎的作用，可以增強血管彈性並有效遏制心腦血管病變的發生和發展，為健康長壽注入無窮的動力源泉。

如有任何相關問題，請洽詢中文免費諮詢熱線：866-690-4888，或造訪野花牌綠蜂膠(Apiario Silvestre)北美亞太區總代理。地址：136-17 39th Ave., #1b, Flushing, NY 11354（紐約法拉盛第39大道，飛越皇后1樓），電話：718-461-2988，電郵：[email protected]，網站：www.bpropolis.com，網上中文可快捷訂購！

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