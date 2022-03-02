環亞會計稅務最新提供快捷申請税號

環亞會計稅務提供最完整的全方位報稅服務。

擁有二十多年豐富經驗的法拉盛 「環亞會計稅務」(Liberty Accounting)，專精個人家庭報稅 、公司會計稅務、公司成立、商業牌照、地保公證、50州E-file及申請ITIN個人報稅號碼(非美國居民，但有報稅要求的人士，美國國稅局專設之號碼)等服務，為每位客戶提供合法、完整的報稅及有關諮詢。為擴大服務僑胞，該稅務目前首家提供快捷申請税號，免郵寄護照。

環亞會計稅務服務社區多年，是最老字號提供專業會計稅務服務的公司之一。該公司於法拉盛及長島大頸設有辦公室，七天營業，全員隨時提供最快捷便利的專業會計稅務服務。該稅務服務負責人特別提醒華人 朋友，為方便快捷報稅，報稅時請攜帶下列文件：家庭全部成員的名字/生日/社會安全號或稅號、家庭住址、薪水單(如W2或1099表，也可選擇報現金)、銀行利息單、紅利、股票、房屋買賣、房屋貸款、退休帳戶、托兒、捐款、大學學費等；如有下列資料也一起帶來：工作方面減項及支出、IRA、租金收入、失業金、州退款等。環亞會計稅務中心在尋找一切可以減少繳稅的機會時，還要考慮到萬一被查稅時的麻煩。環亞會計稅務中心可為全美50州報稅，業務廣泛遍及貿易、餐飲、營業、專業化、非營利組織等，包括成立獨資公司/合夥人公司及有限公司、領取餐館/酒牌等商業牌照、設立會計制度、選擇商務軟體、提呈財務報表/審計報告、辦理公司所得稅/薪資稅和營業稅、受理公司買賣/變更/解散、為公司/餐館/衣廠/洗衣店提供報稅和退稅服務等。在個人家庭服務方面，該公司專長設計家庭省稅計畫，包括房屋買賣、子女教育、投資等。

需注意的是，非美國居民但有報稅要求的人士申請ITIN個人報稅號碼，由於沒有美國社會安全號碼SSN，但在美國境內有商業、房產租賃、資本利得或其它投資收入，該收入並沒有在美國和所在國制訂的雙邊稅務豁免協定規定之內，則均需要報非美國居民個人報稅。ITIN個人報稅號碼主要用途：1.申報美國聯邦以及州稅，從而獲取應得的退稅；2.申請銀行戶口、信用卡、手機、房地產貸款；3.註冊公司、公司收入可分配股東報稅；4.申請各類執照，如理髮、指甲、美容、餐館衛生牌照等；5.留下報稅記錄，證明不為美國政府造成負擔，有益於將來調整成美國身份。

申請個人報稅號碼可享受美國和其它國家的稅收優惠政策，亦符合美國國稅局有關非美國居民美境內收入合規之要求，如合夥企業需要在會計年度進行K1(合夥人分配表格)的提交義務。借此提醒，非法移民大多選擇不報稅，但一旦被發現逃稅，就要承擔罰款，因此所有無法取得社會安全號碼的在美人士或用任何途徑來美的人士，都應擁有一個美國個人稅號，來保障自己的權益。

擁有20多年專業經驗、服務多元化的環亞會計稅務，至今擁有4000多位老客戶，1200多位商業客戶，深得華人朋友的信賴。環亞會計稅務中心工作團隊經驗豐富，對每年新的稅務資訊掌握全面，充分瞭解社區華人的需求，每單業務都認真細緻地對待。環亞會計稅務中心擅長公司/個人稅務、迅速快捷的公司成立申請、合法免稅減稅等。該公司會計人員會與客人面對面溝通，瞭解情況並解釋相關條文，讓客戶清楚自己的權益，拿到應得的稅率，減少被稅務局查稅的機率。

若有任何會計稅務相關問題，請洽環亞會計稅務(Liberty Accounting)。法拉盛辦公地址：法拉盛羅斯福大道136-77號二樓，長島大頸地址：28 Middle Neck Rd, Great Neck, NY，電話：718-358-5800(七天)。