ALL(急性淋巴細胞白血病)整體性論述

臨床醫生走向世界：醫學博士裴正康與中國合作，進行兒科白血病史上最大的隨機試驗。

在美國，患有ALL的兒童存活率為90%，而中低等收入國家的兒童患者則更糟。St. Jude採取措施，改善中國、巴西、埃及等其他國家患有該疾病兒童的前景。

Dex即地塞米松，是患有急性淋巴細胞白血病(ALL)兒童治療方案的一部分。急性淋巴細胞白血病是一種血液和骨髓癌症 ，利用內植式中央靜脈導管，以提供挽救生命的化學療法的裝置。兒童在治療的第二年，每隔一段時間会接受這種類固醇和一種叫做長春新堿的化療藥物，該治療名為脈衝療法。

患者在這段時間內生活品質如何？「不太好」，St. Jude Children's Research Hospital腫瘤 科主任醫學 博士裴正康表示。作為20世紀70年代以來的一種護理標準，這種地塞米松——長春新堿組合也導致了遠超出治療階段的影響。問題包括人格障礙和情緒障礙、睡眠問題、代謝綜合症，這與心臟病和糖尿病2型有關，是周圍神經病變（神經損傷的一種）。

「地塞米松和長春新堿的副作用是不容忽視的」，St. Jude腫瘤科醫生兼St. Jude針對ALL臨床試驗的Total Therapy 17首席研究員Hiroto Inaba（醫學博士、哲學博士）表示。因此，裴正康博士和在中國受人尊敬的研究員團隊共同決定調查現狀，並可能做出改變。

2018年，St. Jude Global開始執行一項任務以改變這種局面，與中國簽署協議和 研究夥伴關係是其取得的眾多成就之一。早在該全球計畫開始之前，裴博士就已經為改善中國白血病兒童的預後努力了數十年。自2006年以來，他一直帶頭在亞洲舉辦關於兒童癌症的年度教學會議。在他的努力下，ALL成為中國新醫療保單承保的第一個兒童疾病，為中國數千名貧困兒童帶來了希望。如今，裴博士擔任St. Jude全球中國計畫 (Global China Program)醫療主任，在醫院的新戰略計畫下，Pui將繼續與中國兒童癌症小組(Chinese Children's Cancer Group)合作，在改善ALL前線研究的治療和調查中發揮重要作用。

裴博士深受St. Jude兒童和家屬的愛戴，他理解一些患者和家屬害怕類固醇脈衝，因此裴博士想知道是否有必要延長這些藥物的治療時間。為此他與中國研究員合作，對6108名患者進行了兒童白血病史上最大的隨機臨床試驗。科學家們發現，低風險患者在治療一年後可安全地停用地塞米松——長春新堿療法，並有效地消除這種方案導致的毒副作用。裴博士表示，對大量患者和家庭來說，負擔可能會有所減輕。

裴博士一生在對抗兒童白血病方面所取得的成就是巨大的，他的眾多專案是為患有這種致命疾病的兒童提供治療的基石，並且也改善了患病兒童的生活品質。裴博士還與中國科學家共同研究了ALL患者的中樞神經系統(CNS)復發的情況，他們發現了三個有助於降低CNS復發風險的因素：治療時機、地塞米松治療時機和鞘內（脊柱內）腰椎穿刺治療時機、全靜脈麻醉（一種在脊椎穿刺時使用的鎮靜劑）、流式細胞術分析（用於檢測腦脊液中是否存在白血病細胞）。

「我們與中國兒童癌症小組進行了富有成效的合作」，裴博士表示：「沒有一個單一的機構甚至是合作研究小組，能夠招募足夠多的患者來進行最終的隨機非劣效性臨床試驗，這需要數千名患者證明可以安全地減少治療，特別是那些風險較低的白血病患者。透過共同努力，我們取得了有益於全球兒童的成果。」