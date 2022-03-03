王嘉廉社區醫療中心3/8現場招聘 誠徵中英雙語醫療人員

王嘉廉社區醫療中心將於2022年3月8日(星期二)下午1時至3時舉辦現場招聘活動。王嘉廉社區醫療中心是一所非營利機構及聯邦政府認可的醫療中心，在曼哈頓 以及皇后區 五個交通方便的地點提供全面的基本醫療服務。醫療中心的發展離不開全體員工的辛勤工作和共同努力，歡迎您加入醫療中心團隊，為社區服務。有意參加該招聘活動，須提前上網：https://bit.ly/March8Interviews註冊預約。

王嘉廉社區醫療中心現正誠聘中英雙語員工，包括清潔工、內科經理、醫療助理、醫務接待員、註冊護士等職位。招聘活動時間為3月8日(星期二)下午1時至3時，在曼哈頓堅尼路268號王嘉廉社區醫療中心( 268 Canal Street, NY NY 10013)。請務必提前預約，預約請上網：https://bit.ly/March8Interviews。符合資格的申請者將收到招募人員的回復，確定面試預約。

王嘉廉社區醫療中心符合文化的雙語工作環境以及友好互助的工作氛圍，能更好地發展個人天賦與才能。醫療中心提供優厚的員工福利待遇，包括：醫療保險 、公司提供的牙科、殘疾以及人壽保險、403(b)退休計劃、交通/醫療以及家屬看護的彈性消費賬戶(FSA)、帶薪休假、職業發展機會、為符合資格的員工提供學費報銷等。

王嘉廉社區醫療中心為紐約市醫療服務不足的人士提供優質且可負擔的醫療服務超過50年，致力專注於美國亞裔民眾。成立於1971年的王嘉廉社區醫療中心是一所非營利機構及聯邦認可的醫療中心，每週開診7天，在曼哈頓及皇后區設有五個交通方便的地點，為成人及兒童提供全面的基本醫療服務。醫療中心接受大多數的主要醫療保險，無論您是否有能力支付醫療費用、說何種語言或移民狀況如何，該醫療中心都會為您提供醫療服務。其他具體詳情，請瀏覽：www.cbwchc.org。