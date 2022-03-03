國稅局警示：詐騙者全年無休請民眾保持警惕

隨著新一年的開始，美國國稅局 提醒納稅人，全年都應保護個人信息和財務信息，並提防騙子冒充國稅局或利用其它騙局來騙取大家的血汗錢，這些騙局可能涉及短信、電子郵件以及電話欺詐。報稅 季已至，美國國稅局還提醒大家留意可能出現的失業類相關欺詐。

1.短信詐騙 。去年冒充美國國稅局的短信有所增加，騙子發送短信到納稅人的智能手機，內容涉及新冠疫情或「刺激計劃補助金」。這些消息通常包含虛假鏈接，聲稱是國稅局網站或其它在線工具。除了國稅局安全訪問外，國稅局不會使用短信來討論個人稅務問題（例如涉及賬單或退稅的問題），也不會通過社交媒體平台向納稅人發送信息。如果納稅人在未經請求的情況下收到短信，看似來自國稅局或與國稅局密切相關的項目，應將該短信進行屏幕截圖並將截圖發送至[email protected]。郵件中應提供以下信息：收到短信的日期/時間/時區、收到短信的電話號碼。國稅局提醒大家，在未經請求、沒有預期的情況下收到可疑短信後，不要點擊鏈接或打開附件，無論該短信聲稱是來自國稅局、州稅務機構還是稅務領域的任何其他人。

2.失業相關欺詐。隨著新的報稅季開啟，國稅局提醒工作者們留意那些他們從未申請過的失業補助金或其它福利的申請。有組織犯罪團伙利用盜竊的身份信息進行欺詐性失業補助金申請，各州案件都激增。由於失業福利是應稅收入，各州會向領取者和國稅局寄出1099-G表格，即「特定政府付款」，報告發放的應稅補助金金額以及任何預扣稅款。任何人如果收到欺詐性的或不准確的1099-G，都應向發放該表格的州機構部門報告，並要求更正的1099-G表格。有關如何向州勞工機構報告欺詐、如何獲得更正的1099-G表格、如何查找州聯繫人列表以及與失業欺詐相關的其它舉措的詳細信息，納稅人可以訪問美國勞工部的DOL.gov/fraud頁面。

3.電子郵件網絡釣魚詐騙。國稅局不會通過電子郵件來聯繫納稅人並向其索取個人或財務信息。在大多數情況下，國稅局會通過美國郵政局郵寄普通信件，與納稅人取得聯繫。如果納稅人收到未經請求的欺詐性電子郵件，看似來自美國國稅局或是自稱與美國國稅局密切相關的項目，請將其作為附件發送至[email protected]進行報告。國稅局官網IRS.gov上的報告網絡釣魚和在線騙局頁面提供了完整的詳細信息。某些特定情況下，國稅局會打電話或上門拜訪家庭或企業。這類訪問包括納稅人有逾期稅單、拖欠報稅或拖欠繳納就業稅。如果國稅局需要在民事調查（例如審計或收款案件）或刑事調查期間訪問企業，也可能會登門訪問。國稅局提供了有關如何知道確實是美國國稅局登門造訪的具體指導：https://www.irs.gov/newsroom/how-to-know-its-really-the-irs-calling-or-knocking-on-your-door。

4.電話詐騙。國稅局不會使用預先錄製的語音，留下口氣緊迫或帶有威脅性的信息。在電話詐騙的許多手法中，受害者會被告知如果他們不回電，就會對其發出逮捕令。其它口頭威脅包括執法部門介入、驅逐出境或吊銷執照。犯罪分子可以偽造或假冒來電號碼，使其顯示為全美任何地方的號碼，包括國稅局辦公室，這使得納稅人無法驗證電話號碼的真實性。欺詐者還會假扮當地治安官辦公室、州機動車輛部門、聯邦機構和其它機構，以此說服納稅人該來電是合法的。

美國國稅局（及其授權的私人收款機構）不會：a)致電要求使用特定付款方式立即付款，例如預付借記卡、禮品卡或電匯；b)威脅納稅人說要立即派出當地警察或其它執法機構逮捕未繳稅的納稅人；c)不給納稅人機會質詢或對所欠金額進行上訴的情況下，就要求其繳納稅款；d)在電話上詢問信用卡或借記卡號碼。一般來說，國稅局會首先將賬單郵寄給欠稅的納稅人。所有稅款只應支付給美國財政部，支票絕不應支付給第三方。

美國國稅局的官方網站是【IRS.gov】，人們應該注意以【.com】結尾的仿冒網站。這一規則也適用於其它國稅局工具，例如免費報稅，它們都是都以【.gov】結尾。如需更多信息，請訪問國稅局官網IRS.gov上的稅務欺詐和消費者警示。