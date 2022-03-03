威啟達 2022年拍賣會 3月5日隆重舉行

美國威啟達2022年春季拍賣會亮點：清代銅鎏金大威德金剛。

美國威啟達拍賣 有限公司2022年拍賣會將於3月5日隆重舉行，並在2月27日至3月4日公開預展，屆時將有3百件中國藝術珍品登場。威啟達拍賣公司作為紐約拍賣行業的知名企業，始終以國際化標準引領著中國藝術品拍賣市場的發展，始終堅持學術研究與商業探索的經營原則，以「開放、責任與融合」為核心價值觀。此次拍賣會為了迎合眾多藏家的不同喜好、力求突破創新，展會門類涵蓋了中國古代書畫、古董珍玩等，為收藏文化藝術、充實心靈增添了濃墨重彩的一筆。

這次參與拍賣的重要拍品有來自歐洲私人藏家的清代銅鎏金大威德金剛：「有伏惡之勢，謂之大德；有護善之功，謂之大德。」大威德金剛是文殊菩薩降伏死魔時顯現的教令輪身，為五大明王之一，是藏傳佛教尊奉的主要本尊之一，同時也是東密、台密尊奉的重要本尊。此尊九面，各具三目，正面為水牛頭，象徵閻羅王，項飾人頭長鏈。三十四臂，手持不同法器，其持物各有寓意，但主旨在於表現本尊大勇猛、大無畏的功德。有十六條腿，左右各八條腿，其中右八腿彎屈，左八腿伸展，展立於束腰蓮座上。十六足各踏天王、女明王及飛禽走獸等，主臂擁抱左手托顱碗、右手持鋮刀的金剛起屍母。此像體量頗大，鎏金燦然、製作精美，其規範的造型、合理的結構和準確的表法，完全符合造像儀軌的規定，具有清代乾隆宮廷造像的明顯特點。更為難得的是，該像周身嵌飾及手中法器大都完好，堪稱稀有。

此次的的重要拍品還有來自康州的私人收藏品——明代青花龍鳳瓶。此瓶圓口、直頸、弧腹、高圈足外撇，整體似橄欖形而得名。外壁通體以青花繪製五層紋飾，口沿一圈錦地紋，頸部一圈雲鳳紋，腹部主題紋飾為海水雲龍紋，下腹一圈變形雲紋，足脛處一圈海獸紋；紋飾精美、繪製精細，構圖疏密有致、層次分明。整體器形周正、修胎規矩，胎質堅實細膩，釉面潔凈勻亮，包漿厚潤自然；青花發色菁麗濃郁，保存完好，實屬難得，是收藏的佳器。

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