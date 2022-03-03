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CMP人力中心現接受商家與機構申請 雇用青少年暑期工

紐約訊

「CMP人力中心」從「紐約市青少年與社區發展局」(New York City Department of Youth and Community Development)獲得2022年青少年暑期工計劃，幫助包括高中生和大學生在內的近千名青少年安排暑期工作。這項目旨在為16-21歲的青少年提供短期的工作和學習機會，讓他們獲得有益的工作經驗、瞭解職場文化，為以後的工作做準備。暑期工的薪金全部由「紐約市青少年與社區發展局」支付，僱主可免費聘請青少年暑期實習生。暑期工計劃將會安排在2022年7月初至8月中旬，一共6週，每週25個小時。有興趣的學生可自3月1日起，在「紐約市青少年與社區發展局」的網站：https://application.nycsyep.com申請，請點選Chinatown Manpower Project，申請截止日期是2022年4月22日。

「人力中心」也歡迎紐約市的商家與機構來登記參與這個暑期工計劃，有興趣的商家與機構可登錄官方網站：https://www1.nyc.gov/site/dycd/services/jobs-internships.page瞭解詳情，或在：https://worksitepreapp.nycsyep.com/Pages/SystemAccess/Default.aspx直接申請，選擇與Chinatown Manpower Project, Inc.合作。每個商家或機構可申請1-40位暑期實習生名額，申請截止日期是2022年5月16日。申請認可後，該項目將根據所提供的職位分配暑期實習生。

如果有興趣參與青少年暑期工計劃或想瞭解更多細節，請電郵：[email protected]，或致電：646-292-9679/9678。

紐約市

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