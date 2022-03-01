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日本海之滴褐藻糖膠自然增強免疫力 守護健康

紐約訊
海之滴褐藻糖膠，增強免疫力、守護健康。
海之滴褐藻糖膠，增強免疫力、守護健康。

「海之滴褐藻糖膠」是萃取了被稱為「上帝的蘑菇」的巴西蘑菇、海蘊和裙帶菜孢子葉的高分子褐藻糖膠。對這3種天然成分進行研究，通過一定混合比例，最終研製出功效高於獨立使用的配方。研究指出，混合配方彼此能發揮更強的功效，提升對健康的修護。「海之滴褐藻糖膠」守護健康的目的是在不帶給身體任何負擔的情況下，就能達到恢復健康生活品質的結果，這也是在眾多營養輔助食品當中，「海之滴褐藻糖膠」被推薦的原因之一。

傳統的癌症治療方向如化學療法、放射療法等，都是針對人體內快速生長的細胞起作用，因此在抑制癌細胞的同時，會不可避免的對人體內其他一些健康的細胞，如發囊細胞、口腔黏膜細胞、腸胃黏膜細胞等造成傷害，進而產生脫髮、惡心、嘔吐等副作用，使得許多病患承受了除腫瘤外附加的痛苦，更有甚者不得不中止治療。「海之滴褐藻糖膠」的原料萃取自沖繩海蘊及裙帶菜孢子葉。日本腫瘤專家、若宮醫院副院長、立川大介醫學博士在過去數十年的臨床治療中，將傳統治療手段與癌症自然免疫療法相結合，已積累了眾多成功案例。「海之滴褐藻糖膠」通過多項國際規格標準認證，於日本的嚴格控制管理下生產製造，銷售已近20年，遍及45個國家，是品質優良和安全無虞的天然輔助食品。

日本褐藻糖膠研究所花費四年時間，對各種癌細胞株的效用進行測試和研究，最終於2000年確定了海之滴所使用的專利褐藻糖膠混合配方。其主要有三個功能：

一. 誘導癌細胞自動凋亡，這是一種基因程序性細胞死亡機制。當癌細胞受到某些物質的刺激後，其基因會觸發自毀機制，癌細胞的DNA將會被分解，進而使癌細胞死亡並消失。

二. 抑制癌細胞血管新生。癌細胞想要長大，必須為自己生長出一條新的血管連接到其他健康的細胞上，從而為自己補給養分並轉移（即擴散）。抑制了癌細胞血管新生，就能阻止癌細胞擴散和生長。

三. 提升人體免疫力。人體抵禦外來異物或者體內變異細胞（癌細胞），主要依靠自然殺手細胞（NK Cell）、巨噬細胞（Macrophage）、T細胞、B細胞等免疫細胞。褐藻糖膠能夠通過增進這些人體免疫細胞的活性，來加強身體抵抗疾病的能力。

目前市面上，海之滴是唯一得到JHFA認證的褐藻糖膠品牌。除了JHFA，「海之滴褐藻糖膠」同樣通過國際認證機構SGS和美國FDA檢驗，確認安全合格且沒有輻射污染。海之滴自成立以來，一直堅持用最高標準為客戶提供最安全有效的產品。想進一步瞭解海之滴褐藻糖膠的功效和用戶的實證經驗，請致電該公司精通國、粵、韓文及英語的專業人員，為您詳細說明褐藻糖膠的功能和健康益處。電話：(國)855-830-5888、(粵)855-830-9888；紐約辦公室地址：3819 Union St. #205 Flushing, NY 11354。

癌細胞 日本 癌症

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