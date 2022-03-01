我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州5死人倫悲劇：父槍殺3兒及監護人後 舉槍自盡

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

艾姆赫斯特「嘉和牙科中心」量身定制植牙和隱形矯正治療方案

紐約訊
「嘉和牙科中心」的陳賜董牙醫博士技術嫻熟、專業，在植牙手術和隱形矯正上擁有多年經驗。
「嘉和牙科中心」的陳賜董牙醫博士技術嫻熟、專業，在植牙手術和隱形矯正上擁有多年經驗。

位於皇后區艾姆赫斯特的嘉和牙科中心(GP Dental)，由經驗豐富的陳賜董牙醫博士(Harold Chen, DDS)主持。陳醫師隱形矯正和植牙技術高超、成功率高，廣受病患信賴。嘉和牙科中心免費提供3D X光檢查，並提供所有牙患相關內容諮詢，歡迎洽詢。

嘉和牙科中心致力於為整個家庭提供高質量的牙科護理，為成人和兒童提供牙科植入物、Invisalign成人清潔牙套、針對兒童的綜合治療等全方位最高標準的牙科護理。診所配備了最先進的技術，以確保病患能夠得到最好的護理。該診所主持醫生陳賜董牙醫博士專精全口植牙、全瓷牙套、牙骨修護、隱形矯正、急性牙痛、蛀牙補牙、根管治療、拔智齒、牙周病症、牙齒美容及兒童牙科等。為了更好地服務各界，該中心根據每個病人的需求提供量身定制植牙方案、當天製作臨時假牙等特別服務。其成人牙科服務有預防性診療/檢查、3D CBCT數碼X光片洗牙/深層清潔、植牙、單顆或多顆牙齒更換、正畸、Invisalign Clear Braces(隱適美牙套)、金屬/透明牙套、牙齦治療、口腔外科、漂白/美白、牙齒貼片、牙冠等。

陳醫生表示，以人工植牙解決牙齒缺損的優勢在於可以得到比固定式假牙更美觀、耐用的牙齒，也能讓全口缺齒的人擁有全口植牙重建的機會。除了美觀上有所改變外，人工植牙能正常咀嚼食物，有助進食的消化吸收，對身體健康有顯著的幫助。隱形矯正是在醫師的專業診斷下，採用先進的斷層掃瞄及電腦科技，針對如個別牙錯位、牙列擁擠、牙齒不整齊、牙間隙、前牙反合(地包天/凹面型)、前牙深覆蓋(齙牙/凸面型) 等不同的情況，量身定做一種利用高科技的透明材質製成的活動式個人化牙托，佩戴時透明美觀且不易被人察覺發現。整齊的牙齒除了能增添自信外，也能幫助在發音及表情上獲得改善。只要遵照醫生指示，適時更換新的隱形牙套並定期複診，就可以在不知不覺中矯正齒列，達到預期的美觀理想效果。一般療程為期12個月，治療期間不影響正常作息，有著易清洗、無異味等優點。該中心設有兒童牙科，可以照顧到全家的牙齒保健。

人工植牙是目前最常用的口腔重建治療方式，新式植牙是一種高度專業的技術，除了術前的評估(包括照X光後，從影像中瞭解血管、神經以及上顎竇的位置，從而掌握精確角度）外，還必須具有豐富且手術手感佳的經驗，才能確保手術萬無一失。嘉和牙科中心接受大部分保險及醫療補助，無保險者可享受特價優惠；該診所提供天天門診服務，敬請預約。地址：艾姆赫斯特8616 Whitney Ave., Elmhurst, NY 11373，電話：718-651-6581。

手術 保險 皇后區

上一則

法拉盛夜歸華男 街頭遭割臉

延伸閱讀

牙醫趙韻莉重拾患者歡顏恢復每周四天華埠看診

牙醫趙韻莉重拾患者歡顏恢復每周四天華埠看診
卓越牙科中心限時優惠單顆植牙只需1999元

卓越牙科中心限時優惠單顆植牙只需1999元
布碌崙誠和牙科中心 提供全方位齒科醫療

布碌崙誠和牙科中心 提供全方位齒科醫療
全年最大優惠 單顆植牙1999

全年最大優惠 單顆植牙1999
水晶牙科材質優 收費平實 淺談術後保養影響植牙結果

水晶牙科材質優 收費平實 淺談術後保養影響植牙結果

熱門新聞

紐約皇后區男子施大英在過去五年內，涉嫌橫跨新州、紐約與賓州等金融機構，幫助毒品與其他違法交易洗錢逾6.53億元；圖為示意圖。(取自ICE網站)

紐約華男跨三州洗錢逾6億 認罪面臨最高30年刑期

2022-02-23 15:11
梁先生下班回家搭乘7號線遭兩匪搶劫毆打，鼻梁被打出血。（梁先生提供）

獨家／紐約華男下班晚高峰 地鐵車廂內遭兩搶匪毆打奪手機

2022-02-25 15:32
嫌犯從後攻擊受害者，用鐵鎚猛擊其頭部十餘次。(市警提供)

女子紐約地鐵遭鐵鎚擊頭搶劫 顱骨骨折、顱內出血

2022-02-25 13:15
事發當天瓦斯爆炸後，火勢熊熊燃燒、黑煙衝天。(讀者提供)

鄰居家瓦斯氣爆波及 華男一家房產化灰燼

2022-02-25 02:30
兩名劫匪闖入皇后區民宅，毆打正在跟孩子睡覺的亞裔婦女，並搶掠財物。(警方提供)

「叫就殺了你」 紐約亞裔母親憶入室搶劫惡夢

2022-02-24 14:54
馬桂英與丈夫高戰新。(取自Go Fund Me網站)

紐約遭遊民石頭砸昏華婦馬桂英離世 兒趕來美參加告別式

2022-02-28 12:55

超人氣

更多 >
Day5不斷更新／俄烏首輪和談結束 有意進行2輪談判

Day5不斷更新／俄烏首輪和談結束 有意進行2輪談判
法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰
情牽烏克蘭 為澤倫斯基翻譯 德國口譯員兩度哽咽

情牽烏克蘭 為澤倫斯基翻譯 德國口譯員兩度哽咽
微波便當「多1條線」？真實用途讓網友驚訝：強大發明

微波便當「多1條線」？真實用途讓網友驚訝：強大發明
聯國安理會罕見票決 今開緊急全體大會 中國再投棄權票

聯國安理會罕見票決 今開緊急全體大會 中國再投棄權票