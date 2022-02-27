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美東第6店 大創百貨進軍布碌崙

記者顏潔恩／紐約報導
大創百貨在布碌崙日本村開設新店面，推出宣傳活動吸引人潮。(取自臉書)
大創百貨在布碌崙日本村開設新店面，推出宣傳活動吸引人潮。(取自臉書)

風靡全球的日本品牌大創百貨(DAISO)以物美價廉的商品聞名，日前第六家美東店面進軍布碌崙(布魯克林)工業城(Industry city)的日本村(Japan Village)，並預計不久後也在曼哈頓開設新店面。

成立於1977年的大創百貨，主要銷售一般百貨商品、飲料食品、化妝品、玩具、娛樂及學習用品等，滿足顧客的需求；此次開設在布碌崙的分店占地約4000平方呎，儘管規模較小，但也有將近7000種產品，98%為獨家生產的商品，大部分售價為1.99至7.99塊錢。

根據聲明，大創百貨在美國開設的店面大多集中在美西地區；此次擴大在美東的業務，布碌崙的分店成為第81家店面，是美東紐約市、長島、大都會地區(Tri-State Area)的第六家分店，接下來也計畫在曼哈頓開設店面。

25日已開張的布碌崙分店，因開幕推出兩天的宣傳活動，消費滿30元的前100元顧客得到福袋一只、滿100元的顧客則贈胖吉娃絓；根據臉書，活動獲得大眾的響應，特別是亞裔消費者一早便到門店消費，不惜大排長龍也要爭先做前100名消費者。

大創百貨於布魯克林日本村的商場地址是，布魯克林3大道934號，瀏覽商品可上網至www.daisojapan.com查詢。

除大創百貨入駐外，日本村也進一步擴大營業空間，將在閣樓(The Loft)的2萬平方呎地推出全新的展銷廳，專門展示日本藝術、文化及生活方式，地址是3大道934號二樓；不僅如此，負責人也透露，未來計畫開設學習日本布料、文化的教育課程，打造全方位的日本藝術氣息地，向紐約客展示異國文化。

日本村共同擁有人Erina Yoshida表示，日本村從一開始的宗旨就是宣揚日本獨有的待客之道(Omotenashi)，意指互相尊重的好客態度；此次擴充空間具有多重意義，慶祝日本文化之餘，也鼓勵社區多了解、並支持日本產品。

日本 布碌崙 布魯克林

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