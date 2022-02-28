黃啟源律師3月線上講座通知談首次購買房地產應注意的事項

黃啟源律師3月線上講座，談首次購買房地產應注意的事項。

黃啟源律師從事律師業超過20年，擁有房地產 經紀人、房地產學校講師的執照，曾專職從事法拍屋買賣3年，曾擁有貸款 經紀執照，從事貸款業多年，自己建築房屋、開發土地。

黃律師表示，對於第一次購屋的人，購買房屋的方向、細節都是非常讓人操心、迷惑的。有了買房的動機以及財力之後，第一個要考慮的因素是房屋買在什麼地方合適。是靠近上班的地方，還是選擇環境優雅但離上班有一段距離的地方？年輕的夫婦可能會選擇在上班附近的地方，可以方便一點。有孩子的家庭便要考慮子女上學的問題，要慎重挑選學區 。如何評斷學區，這也是一門學問。

財力不是很雄厚的家庭買不起整棟房屋，便要考慮購買Condo(共同公寓)或coop(合作公寓)。到底什麼是共同公寓，什麼是合作公寓？兩者的區別又在那裡？共同公寓的所有人有產權狀（deed），合作公寓的所有人沒有產權狀，那到底什麼是產權狀，產權狀又代表了什麼意義？是不是有了產權狀便有所有權，沒有產權狀便沒有產權？如果合作公寓的所有人沒有產權的話，他們到底擁有什麼？共同公寓或合作公寓的所有人有沒有權利自己裝修公寓內部？如果有的話，可以裝修到什麼程度？有人說只要給公寓管理人一些好處，所有人自己可以任意裝修自己的公寓，也有人說必須要大樓的董事會通過才能裝修公寓，到底哪一種說法是正確的？如果合作公寓的所有人不能自己裝修公寓內部，但是所有人覺得如果不裝修的話沒辦法搬進去住，那要如何處理？購買合作公寓的人必須要向董事會提出申請，手續會不會很繁雜，通過的機會大不大？如果申請不通過，可不可以申訴？

有意購買整棟房屋的購買人也有很多操心的事。要不要找房產經紀代表，什麼樣的房產經紀才可靠？房屋所在地區的環境安不安全，地稅多少？要不要聘請專家檢查房屋，檢查房屋的時候必須注意哪些事項？土地的排水、地基、屋頂、牆壁、鍋爐、電力系統要如何檢查，檢查出問題的時候要如何處理？怎樣查出房屋合理的市價，怎樣和賣主討價還價？怎樣找到可靠的律師來代表自己？

房地產買賣契約裡面到底有什麼條款，哪一些是合理的，哪一些必須要修改？怎樣和賣主律師一起定一份合理的買賣契約？簽約的定金必須放多少，放在誰的帳戶裡？如果房屋買賣過戶不了，怎麼把定金要回來？對自己能不能貸到款信心不是很強的賣家，確定貸款貸不到的時候是否可以把定金要回來？律師如何在契約裡提供適當的保證？一般貸款和過戶的期限有多久，要是時間不夠怎麼處理？什麼情形下契約的定金會被沒收？如何避免自己的定金被沒收？

在什麼情形下房屋買賣可以過戶，過戶的時候必須注意哪些事項？過戶的時候賣主應該提供那些文件？還有其他很多相關事項，都是房屋購買人必須注意的。買賣房屋的手續相當複雜，有意購買房屋的讀者，應該和律師、房地產經紀以及房屋檢驗員合作，這樣才不會惹麻煩上身。

黃啟源律師將於3/5日上午11時進行線上講座，詳細為華裔群眾解答以上所有有關首次置業的疑問。有意參加講座者請短訊：718-688-9765，留下姓名、電話以及確認參加信息，2月18日晚會收到上線密碼。黃啟源律師辦公室地址：39-01 Main Street, Suite 510, Flushing, New York 11354，電話：917-709-6640、718-688-9766。