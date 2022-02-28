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「華紅保健中心」天然保健方式幫助禿頭掉髮者再生

紐約訊
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「華紅保健中心」因其專業的技術和使用最先進的儀器及治療產品，開業20年廣受各界的長期支持和愛護。疫情當下，該中心除了提醒僑胞抗疫保健的重要性，同時也發現，因生活擔憂加重，上門求治的大量脫掉髮者增多，故提醒大家要注意頭皮的保健。如有任何問題，該中心提供各類免費頭皮、毛髮再生診斷及皮膚診斷，對化療電療後脫髮者提供免費治療一次，同時折扣優待購買長期治療服務的客戶及加送贈品。在多年的認真經營下，該中心專業提供各界最方便的一站式頭部整體保養服務，在同業中建立良好信譽。疫情期間，為保持治療安全，請先預約，以便安排最適當的時間，提供最安全的毛髮護理服務。

「華紅保健中心」使用天然保健方式幫助禿頭掉髮者再生毛髮，免去戴假髮，助您恢復形象、重拾自信。前往該保健中心求診的病患有95%的成功治癒率，在3至6個月內皆有良好的毛髮再生效果。該公司的資深治療師表示，近日許多人士開始有大量脫髮的困擾，原因可能包括疫情工作和生活的多重壓力、荷爾蒙分泌改變、在家隔離期間未能如以往清洗頭髮、多食油炸食品（零食）、學子因在家上課導致熬夜或睡眠不正常、頭皮油脂分泌改變、未能使用適合的洗髮精、頭皮長痘痘發癢而抓傷頭皮、疫情期間長期戴帽不注意清理頭部等。事實上95%的脫掉髮，都是可以經過頭皮治療來改善的。該中心使用最先進電腦顯微儀器診斷脫髮原因，使用臭氧蒸氣機滅菌，使用高電波血循環器改善頭部血液循環，再使用保健儀器配合獲美國FDA認可的天然頭髮再生產品治療，同時還配合使用天然護髮素來提供頭皮毛囊營養、延長頭髮壽命，最後加上專業穴位按摩保健，可促進循環、增強毛囊生命力，讓毛囊清潔健康，也讓每位患者全方位重拾頭髮再生能力。

「華紅保健中心」精治頭髮稀少、頭皮屑多、產後脫髮、女性脫髮、青春期脫髮、斑禿、頭痕及有炎症者、神經性壓力脫髮、遺傳和溢脂性脫髮、經常燙/染/吹頭皮受傷者，治癒成功率相當高，歡迎預約洽詢。該中心提醒各界，「華紅保健中心」目前只此一家，無分公司，敬請認明。該中心還代理美、韓口碑最佳的頭皮頭髮保健和管理用品，以及韓國知名的如山心、雪花秀系列的各種專業護膚及化妝品。該中心的診斷師精通國、韓、粵語和福州語，歡迎洽詢：212-608-3913，地址：華埠勿街2號永明大廈2樓201室（2 Mott Street, 2FL, #201, NYC 10013），七天營業，請先預約。

華紅保健幫您解決禿頭煩惱，重拾自信。
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