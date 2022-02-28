牙醫趙韻莉重拾患者歡顏恢復每周四天華埠看診

趙韻莉牙醫提供患者美白牙齒服務，使用改觀笑容療法解決患者齒列缺陷，讓他們重拾自信、反轉人生。圖為以隱適美箍牙法，治療前後的效果比較。

整型美容暨一般牙科專家——牙醫趙韻莉(Wynatte Chu, D.D.S.)日前宣布，由於近期疫情在紐約市已見大幅緩解，該診所恢復過往診病時間，每周一、二、四、六在華埠 看診四天，敬請預約。

趙醫師提供患者美白牙齒服務，使用改觀笑容療法(Smile Makeovers)助患者重拾歡顏，步上人生坦途。她說，患者如果苦惱笑容不完美，常感事業發展與人際關係處處受限受挫，不妨考慮改觀笑容療法，用以改善牙齒的各種不良狀況：(一)染色污漬；(二)裂縫與空隙；(三)缺漏恆齒；(四)遭碎裂、磨蝕或打斷；(五)太長或過短；(六)畸型。

趙醫師介紹三種最常見的改觀笑容療法，可望達到最佳效果：

(一)隱型正齒：「隱適美」是隱型正齒器的領先品牌，旗下副牌Invisalign Teen為青少年而設，專為青少年審慎正齒。該項隱型正齒器由連串系列的貼切牙套組成，是量牙打造的定位器，可按部就班、循序漸進地將牙齒導正至最佳位置。選用這個方案的牙醫，每兩周為患者換裝新的牙齒定位器，直到療程結束。成人正齒通常需一年，青少年以隱型法矯正與金屬箍牙所需時間大致相同。

(二)複合黏固(Dental Bonding)：牙科黏合技術使用牙齒顏色的複合樹脂覆蓋牙齒，並用固化光使樹脂硬化凝固於齒上。除非需要補牙，否則通常無需麻醉即可完成黏合。

(三)超薄烤磁牙面(Porcelain Veneers)：牙齒如有一顆或多顆嚴重變色、碎裂或磨損，或是出現不尋常形狀及尺寸，就可考慮用美白瓷片解決問題。瓷片中又以超薄表面飾板(Lumineers)最為常見，半透明，厚度約與隱型眼鏡相當，像牙齒表面那樣反射或吸收光線，效果也比其他種類的瓷面要更加自然。

出身醫學 世家的趙韻莉步上父親牙醫趙汝烇(Naitan Chu)的後塵，於2004年同樣自父親的母校——紐約大學牙醫學系畢業，取得該校牙醫博士學位，並獲得修復牙科超卓榮譽。她在父親的悉心指點與栽培下，逐步積累獨當一面的能力與信心，隨後全面接掌父親開創長達半世紀的華埠牙醫診所業務。除精治美容牙科項目外，她亦專長預防牙科，包括口腔癌篩檢、洗牙與客製化口腔清潔、數碼X光。在牙科全科暨牙齒修復方面，她專做以人工植牙補上缺失牙齒、搭建牙橋牙冠、根管治療以及鑲牙等。

同時在兩處看診的趙醫師通曉英語，敬請預約。華埠地址：Chatham Towers, 170 Park Row, NY, NY 10038，電話：212-349-0760；康州地址：Willows Medical Center, 127 Kings Highway North, Westport, CT 06880，電話：203-984-2281；網址：wynattechudds.com，電郵：[email protected]。收各大信用卡、Care Credit、支票 與現款，也收該診所活期零利息收費計畫，並樂意為患者填寫申報表格，但不收保險。